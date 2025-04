Participation du Maroc à la 6e Triennale internationale d'estampe en Egypte

La 6e Triennale Internationale d'estampe d'Egypte s'est ouverte mardi soir à la maison de l'Opéra du Caire, avec la participation de 200 artistes représentant 35 pays arabes et étrangers, dont le Maroc.



Le Maroc participe à cette exposition à travers les peintures de Youssef El Kahfaoui, un diplômé de l'école des beaux-arts de Tétouan, ayant organisé sa première exposition en 1988.

M. El Kahfaoui, qui occupe une place importante dans le paysage artistique national, a présenté ses toiles dans de nombreuses expositions prestigieuses tant au niveau national qu'international.



Organisée sur deux mois sous le thème "La communication et le dépassement des barrières", cette édition reflète la diversité des expériences et tendances mondiales en matière d'estampe. Le but étant, selon les organisateurs, de stimuler la créativité et de redéfinir les frontières humaines.



Cette Triennale se veut ainsi une invitation ouverte aux artistes à repenser les cadres rigides qui façonnent notre compréhension du monde, à s'ouvrir au dialogue et à la transformation, et aux possibilités infinies qui surgissent lorsque les barrières sont transcendées.



L'édition de cette année rend hommage à un groupe d'artistes qui, au fil des décennies, sont devenus des piliers essentiels de l'art de la gravure et de l'estampe, en reconnaissance de leur longue carrière artistique.



Dans une déclaration à la presse, en marge de l’ouverture de l’exposition, le ministre égyptien de la Culture Ahmed Fouad Henno, a souligné que les œuvres exposées représentent un style artistique unique, notant que le retour de cet évènement après 19 ans d’absence représente un moment marquant sur la scène culturelle et artistique.



La Triennale représente une plateforme artistique de haut niveau pour l'échange d'expertise et une fenêtre pour découvrir les expériences internationales dans le domaine de l'édition artistique, a ajouté le ministre, estimant que l'organisation de tels événements, qui consacrent l'art comme un moyen d'illumination sociétale, contribue à construire une conscience esthétique qui promeut les valeurs humaines.