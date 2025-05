Participation du Maroc à la 2ème réunion sur la stratégie arabe de l’éducation aux médias

09/05/2025

La deuxième réunion du groupe de travail chargé d’élaborer une stratégie arabe de l’éducation aux médias et à l’information s'est tenue, jeudi au siège de la Ligue des Etats arabes au Caire, avec la participation de plusieurs pays membres, dont le Maroc.



Le directeur de l’Institut supérieur de l’information et de la communication (ISIC) de Rabat, Abdellatif Bensafia, et le directeur adjoint chargé de la formation continue, des stages et des partenariats à l’ISIC, Abdessamad Moutei, représentent le Maroc à cette réunion organisée par le Secrétariat général de la Ligue des Etats arabes.



Cette rencontre a été consacrée à l'examen du projet de stratégie arabe pour l'éducation aux médias et à l'information en vue de sa présentation à la prochaine session ordinaire du Conseil des ministres arabes de l'information qui se tiendra en juin prochain à Bagdad.



Dans une déclaration à la MAP, M. Bensafia, qui a préparé le projet de ladite stratégie, a affirmé que ce conclave a été l’occasion de finaliser la version finale de ce document, notant qu’il vise à développer un plan consensuel et une vision coordonnée pour l'éducation aux médias et à l'information dans tous les pays arabes.



"Aujourd’hui, nous mettons à la disposition de la Ligue arabe une vision claire et un plan d'action coordonné pour adopter des programmes d'éducation aux médias et à l'information dans différents contextes du monde arabe", a-t-il souligné.

Cette deuxième réunion se tient conformément à la décision n° 552 du Conseil des ministres de l’information des Etats arabes, prise lors de sa 54ᵉ session ordinaire organisée le 29 mai dernier à Bahreïn.



A rappeler que la première réunion de ce groupe de travail a eu lieu les 15 et 16 octobre 2024 au Caire, avec à l’ordre du jour, notamment la préparation du projet de cette stratégie, son plan exécutif et son calendrier, avant sa présentation à la 20ème session ordinaire du Bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de l'information qui s'est tenue le 9 décembre dernier à Abou Dhabi.