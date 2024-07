Participation du Maroc à la 21ème Conférence arabe des chefs des autorités de l’immigration

12/07/2024

Les travaux de la 21ème Conférence arabe des chefs des autorités de l'immigration et des passeports se sont tenus, mercredi à Tunis, avec la participation du Maroc.



Cette réunion à laquelle a pris part le chef du service des frontières à la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), Chouaib Jnah, a été l’occasion de mettre en avant les expériences des pays membres en matière de lutte contre la falsification des documents de voyage et la traite des êtres humains.



A l’ordre du jour de cette réunion figuraient également l’examen d’un plan guide portant sur la lutte contre l’immigration irrégulière et les résultats des travaux de la commission chargée d’étudier la mise en place d’une plateforme d'échange des données biométriques des voyageurs.



Dans une allocution à l’ouverture de cette réunion, le secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur, Mohamed Ben Ali Koman, a mis en exergue le rôle de la Conférence en tant que plateforme d'échange sur les stratégies de lutte contre la falsification des documents de voyage et leur utilisation dans les opérations d’immigration irrégulière.



Et d'ajouter que la participation des structures spécialisées à cette conférence tels que l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes permettra de s’informer sur les meilleures pratiques dans ce domaine aux niveaux régional et international.



Cette conférence est marquée également par la participation des représentants du Secrétariat général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur et de l’Université arabe Naif pour les sciences de la sécurité.



Les recommandations de cette conférence seront soumises par le Secrétariat général à la prochaine session du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur.