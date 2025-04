Participation du Maroc à la 150ème assemblée de l’UIP

06/04/2025

Les travaux de la 150e assemblée de l’Union interparlementaire (UIP) ont débuté samedi soir dans la capitale de l'Ouzbékistan, Tachkent, avec la participation du Maroc.



Conduite par le président de la Chambre des conseillers, Sidi Mohamed Ould Errachid, la délégation marocaine est composée de Khaddouj Slassi du Groupe socialiste, d’Ahmed Touizi, du groupe Authenticité et Modernité (PAM), Mustapha Raddad du Rassemblement national des indépendants (RNI) et Ahmed El Aaleme du groupe Istiqlalien de l'Unité et de l'Égalitarisme.



La délégation comprend également Kamal Ait Mik du RNI, Hassan Choumais, du PAM, le secrétaire général de la Chambre des représentants, Najib El Khadi, le secrétaire général de la Chambre des conseillers, El Assad Zerouali, Abdelwahed Driouch, conseiller général chargé de la diplomatie parlementaire, Saad Ghazi, directeur des relations extérieures et Said Satraoui, chef de division des relations extérieures. Avant l’ouverture de cette assemblée, tenue sous le thème "L’action parlementaire en faveur du développement social et de la justice sociale", la délégation marocaine a pris part aux réunions des groupes arabe, africain et du groupe géopolitique islamique de l’UIP, ainsi qu’au Forum des femmes parlementaires.



La 150e assemblée devrait adopter des résolutions sur le point d'urgence et sur les sujets abordés par la Commission permanente de la paix et de la sécurité internationale et par la Commission permanente du développement durable intitulée "Stratégies parlementaires visant à atténuer les effets à long terme des conflits, y compris des conflits armés, sur le développement durable".



L'assemblée prévoit aussi des ateliers sur l'action climatique, la diplomatie parlementaire et les normes sociales ayant un impact sur la santé des femmes. Au cours de l'assemblée, l'UIP ouvrira également les candidatures pour l'édition 2025 du Prix Cremer-Passy récompensant un ou des parlementaires ayant un parcours exceptionnel en matière d'égalité des sexes, le thème de l'année de l'UIP.



L'assemblée sera couronnée par l'adoption d'un document final sur le thème du débat général. Les autres organes de l'UIP se réuniront, y compris ses commissions permanentes thématiques, le Forum des jeunes parlementaires, le Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient et le Groupe de travail sur la résolution pacifique de la guerre en Ukraine.



Créée en 1889 et basée à Genève, l'UIP est une organisation mondiale regroupant 181 Parlements membres et 15 membres associés. Elle favorise la diplomatie parlementaire et donne aux parlements et aux parlementaires les moyens de promouvoir la paix, la démocratie et le développement durable dans le monde.