Participation du Maroc à la 14e édition du Festival du Louxor pour le film africain

25/12/2024

La 14e édition du Festival du Louxor pour le film africain (LAFF) se tiendra du 9 au 14 janvier 2025, avec la participation d’environ 35 pays africains, dont le Maroc, ont annoncé vendredi les organisateurs.



Le concours des longs métrages mettra en compétition 11 films, tandis que 13 œuvres seront en lice dans la catégorie des courts métrages, parmi lesquels figurent notamment les films marocains "Chikha" d’Ayoub Layoussifi & Zahoua Raji, ainsi que "Pour moi" d'Intissar El Azahri.



La liste des films sélectionnés pour la compétition des œuvres de la diaspora africaine comprend cinq productions, alors que 11 films figurent dans la compétition des œuvres réalisées par des étudiants égyptiens.



Lors d’une conférence de presse, les organisateurs ont dévoilé la composition des jurys des différentes compétitions, à savoir le jury des longs métrages, le jury des courts métrages (incluant le critique marocain Abdelkarim Ouakrim), le jury de la compétition des œuvres de la diaspora, ainsi que celui des films d’étudiants égyptiens.



Le programme du festival prévoit également la projection d’une sélection de films hors compétition officielle, ainsi qu’une série de productions dans le cadre du "Panorama du film palestinien".



Le festival rendra hommage à plusieurs figures du cinéma africain, dont l’acteur égyptien feu Nour Cherif, la réalisatrice sénégalaise Safi Faye, le réalisateur mauritanien Med Hondo, le scénariste égyptien Atef Beshay, ainsi que le réalisateur et acteur marocain feu Tayeb Saddiki.



Plusieurs cinéastes africains seront également honorés, parmi lesquels l’acteur Khaled El Nabawy (Egypte), le réalisateur Magdy Ahmed Ali (Egypte), l’acteur Ahmed Hafiane (Tunisie), l’actrice et réalisatrice Akosua Busia (Ghana) et le réalisateur Moussa Absa (Sénégal).



Selon les organisateurs, un forum intitulé "L’avenir des festivals de cinéma à l’ère du numérique" se tiendra en marge de ce festival. Il s'agit d'une plateforme collaborative réunissant cinéastes, organisateurs de festivals, chaînes de télévision, producteurs et experts du secteur pour discuter des moyens de promouvoir l’utilisation des technologies numériques dans le développement de l’industrie cinématographique africaine et d’accroître sa visibilité à l’échelle mondiale.



Le programme du festival inclut également une série d’ateliers portant sur des thématiques variées, notamment "Critique cinématographique", "Jeu d’acteur", "Réalisation cinématographique", "Tournage de films avec un téléphone portable", "Montage cinématographique" ou encore "Principes de l’écriture de scénarios".