Participation du Maroc à Doha à une table ronde sur "L’intelligence artificielle et la démocratie"

30/05/2025

"L'intelligence artificielle et démocratie : protection des élections, de la confiance et de la gouvernance" a été au centre des discussions lors d'une session organisée, mercredi à Doha, dans le cadre de la conférence sur "L'intelligence artificielle et les droits de l’Homme", avec la participation du Maroc.



Lors de cette session, les intervenants ont souligné que, bien que l’IA offre des opportunités pour élargir la participation inclusive et renforcer la gouvernance démocratique, elle présente aussi de graves risques, mettant en garde contre la discrimination algorithmique, l’exclusion numérique, la désinformation médiatique, les contenus falsifiés (deepfake) et le recul de la transparence, autant de dangers menaçant l’intégrité des institutions démocratiques et les droits humains.



De même, plusieurs thématiques ont été abordées, notamment la protection de l'intégrité des élections, la liberté d'expression, le rôle de l’IA dans le renforcement de la confiance du public, l'inclusion politique et la transparence, en plus des stratégies pour contrer les fausses informations générées par l’IA.



A cette occasion, le chef du département des technologies, de l’espace numérique et des droits de l’Homme, et directeur de la communication par intérim au Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Abdelghani Bardi, a mis en exergue le défi posé par la désinformation, citant, dans ce sens, des exemples de plateformes médiatiques, désormais nombreuses, qui génèrent la totalité de leur contenu via des systèmes d’IA, davantage motivées par les revenus publicitaires et le nombre de vues que par la véracité de l’information.



Il a, ainsi, affirmé que les meilleures armes contre la désinformation sont la diffusion de contenus fiables, accessibles et de qualité, ainsi qu’un renforcement de la culture médiatique, insistant, par ailleurs sur le rôle de la presse crédible, de la société civile et des experts pour identifier les menaces, fournir des informations justes et faire face à ces défis.



De même, il a mis en avant l’expérience du CNDH, notamment dans l'observation électorale et la surveillance numérique.



Cette rencontre, tenue en coopération avec plusieurs institutions internationales, régionales et locales, s'assigne pour objectif d’explorer la double nature de l’IA à la fois comme outil de progrès et comme défi potentiel pour les droits humains et la démocratie.