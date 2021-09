Participation du FUS à la Coupe arabe de basketball à Alexandrie

21/09/2021

Le Fath Union Sport (FUS), représentant du Maroc à la Coupe arabe de basketball, évoluera dans le groupe A, aux côtés du tenant du titre, l'Ittihad Alexandrie, de Blida (Algérie) et d'Al Mina (Yémen), selon le tirage au sort qui a eu lieu lundi en Alexandrie. Ainsi, le match inaugural de cette compétition, dont la 33è édition est prévue en Alexandrie du 29 septembre au 09 octobre, opposera les Fussistes aux Egyptiens. Le groupe B est composé, quant à lui, de Ezzahra Sports (Tunisie), Charjah des Emirats Arabes Unis, Yarmouk du Koweït, Al Wakra du Qatar et Al Younani du Soudan, alors que la poule C comprend Shaab Hadramout (Yémen), Al Fath (Arabie Saoudite), Al Ahly (Egypte) et Widad Boufarik (Algérie). Enfin le groupe D est composé de Beirut Club (Liban), Al Manama (Bahreïn), Al Gharafa (Qatar), Al Bataih (Emirats Arabes Unis) et le Koweït SC. Les matchs des 1er et 2ème groupes sont prévus à la salle Borj Al Arab, alors que ceux des 3ème et 4ème poules se dérouleront à la salle de l'Ittihad Alexandrie. L'Ittihad Alexandrie s'était adjugé la dernière édition de la Coupe, qui s'est déroulée au Maroc en 2019, en venant à bout de Beirut du Liban (90-86).