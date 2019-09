Participation distinguée du Maroc au Salon international du tourisme de São Paulo

Un événement organisé par l'Association brésilienne des agences de voyages

01/10/2019

Le Maroc a signé une participation distinguée à la 47ème édition du Salon international du tourisme de l'Association brésilienne des agences de voyages (ABAV EXPO), organisée à São Paulo en présence de milliers de participants des quatre coins du monde.

L'édition 2019 de cet événement, la plus grande Foire de tourisme en Amérique latine, a connu la participation d'une délégation importante de 26 opérateurs touristiques, dont notamment plusieurs agences de voyages affiliées à l'Association régionale des agences de voyages de Casablanca-Settat (ARAVCS).

Un stand marocain d'une centaine de mètres carrés, habillé aux couleurs nationales, a été aménagé selon les spécificités architecturales et artisanales du Royaume pour accueillir les visiteurs.

Co-animé par l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et Royal Air Maroc (RAM), le stand marocain a été conçu de manière à refléter la splendeur et la richesse de la culture du Royaume, ainsi que les atouts d'un tourisme marocain à l'offre étoffée: cités impériales, médinas authentiques, artisanat, gastronomie, tourisme de montagne, de désert, culturel, entre autres.

L'importance de cet événement réside dans le fait qu'il offre l'opportunité aux professionnels marocains de promouvoir le produit touristique national et de renforcer l'attractivité de la destination Maroc, à travers des rencontres avec des opérateurs brésiliens et internationaux.

Dans une déclaration à la MAP, l'ambassadeur du Maroc à Brasília, Nabil Adghoghi, a souligné que la participation du Maroc au Salon du tourisme de São Paulo conforte la bonne phase que vivent les relations bilatérales entre le Maroc et le Brésil, rappelant dans ce sens "la visite réussie du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita en juin 2019 et la signature à cette occasion de nombreux accords et conventions entre les deux pays".

La présence marocaine à cette foire de renommée internationale, reflète aussi l'attrait spécial que le produit touristique du Royaume exerce sur les Brésiliens, de plus en plus nombreux à se rendre au Maroc, a-t-il dit, mettant en avant les connexions aériennes opérées par Royal Air Maroc depuis 2013 qui connaissent un véritable succès commercial et contribuent à accroître le flux de touristes brésiliens.

Pour M. Adghoghi, le label Maroc est hautement apprécié au Brésil, où la culture, le design, la gastronomie et la mode sont très prisés par les Brésiliens. A titre d'illustration, a poursuivi le diplomate marocain, le Royaume a été l'un des rares pays à qui le célèbre Carnaval de Rio avait rendu hommage, en représentant, en 2017, de belles fresques de la culture marocaine millénaire.

En effet, depuis son arrivée sur le marché brésilien en 2013, la RAM, qui opère quatre fréquences Casablanca-São Paolo et trois vers Rio de Janeiro chaque semaine, est devenue la deuxième compagnie africaine en termes de taille présente dans ce pays phare de l'Amérique latine.

Avec 130.136 passagers transportés en 2018, la RAM, soucieuse de développer ce marché prometteur, accorde, en collaboration avec l'ONMT, une grande importance à la promotion médiatique de la destination Maroc, afin de faire du Maroc une des premières destinations touristiques de la région MENA au départ du Brésil. La compagnie aérienne marocaine ambitionne à moyen terme de parvenir à desservir quotidiennement les villes de Rio de Janeiro et de São Paolo.

Dans ce sillage, le président de l’ARAVCS, Khalid Benazzouz, a indiqué que le Brésil reste un marché très prometteur, d'où la participation marocaine massive cette année, qui est appelée à être renforcée dans les années à venir.

D'après M. Benazzouz, cette participation est marquée par l'organisation de plusieurs rencontres BtoB avec des professionnels brésiliens et internationaux, se félicitant de la grande affluence au stand marocain "qui a atteint environ 7.000 rien que durant la première journée de cette foire".

Le président de l'ARAVCS a, par ailleurs, salué les résultats engrangés ces dernières années au niveau du marché brésilien, mettant en avant l'intérêt croissant des opérateurs marocains visant à attirer davantage de touristes de ce pays phare de l'Amérique latine.

Placée sous le thème "Préparer le tourisme à de nouveaux défis", la 47ème édition de l'ABAV s'était fixé pour objectif d'accueillir plus de 23.300 participants enregistrés l'an dernier, à la faveur de l’élargissement des capacités d'accueil, ainsi que 4.000 professionnels. Cette année, plus de 2.000 marques ont exposé leurs produits et services sur un espace de 27.000 m².

L'une des grandes nouveautés 2019 a été l’organisation, vendredi, du Black Friday Travel, où les agences de voyages associées à l'ABAV ont proposé des réductions sur leurs produits et services nationaux et internationaux pouvant aller de 5% à 50%.

Ont été également au programme des activités de réseautage et d’expositions en stand, des conférences, des formations et des débats sur différents aspects techniques du tourisme, du marketing et de l’hôtellerie.

L'édition 2018 avait accueilli plus de 23.000 participants, 1.100 exposants et plus de 850 représentants de différents types de médias brésiliens et internationaux.