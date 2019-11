Participation distinguée du Maroc au Salon international du livre de Charjah

L’évènement se poursuit jusqu’au 9 courant

05/11/2019 A.A

La 38ème édition du Salon international du livre de l'émirat de Charjah, qui connaît la présence de 81 pays, est marquée par une participation distinguée du Maroc, à travers une dizaine de maisons d’édition. Les acteurs de l'édition et de la distribution du livre au Maroc proposent aux visiteurs de la troisième plus grande foire du livre au monde les derniers ouvrages et publications, couvrant un large éventail de disciplines: littérature, histoire, politique, religion, livres pour enfants, entre autres. Dans des déclarations à la MAP, les responsables des maisons d’édition marocaines ont souligné l’importance de la présence du Maroc à cette manifestation culturelle et de l’ouverture sur le marché arabe du livre, particulièrement celui des pays du Golfe, notant que les maisons d’édition marocaines veillent à diversifier leurs publications afin de donner un aperçu plus complet sur la production littéraire et intellectuelle marocaine.

Les éditeurs ont également salué le niveau d’organisation de cette édition, se félicitant de l'attention particulière accordée au livre marocain qui s'est reflétée dans la grande affluence qu'a connue le pavillon du Maroc.

Le directeur général du Centre culturel du livre, Bassam Kurdi, a déclaré que la participation du Royaume à la 38e édition du Salon international du livre de Charjah est "qualitative" que ce soit en termes du nombre de maisons d'édition présentes ou en termes de la qualité des publications et ouvrages présentés cette année.

"Les éditeurs marocains veillent à participer chaque année au Salon du livre de Charjah en raison de la forte demande sur le livre marocain dans la région", a-t-il souligné, ajoutant que les publications marocaines exposées cette année comprennent des livres intellectuels, critiques et créatifs, ainsi que des titres exclusifs non encore publiés sur le marché marocain. De son côté, Amina Alaoui Hachimi, directrice de la maison d'édition "Yanbow Al Kitab", a déclaré que sa maison d’édition prend part chaque année à cet évènement international en raison des grands avantages qu’il offre aux éditeurs marocains, notamment leur participation au séminaire sur les droits d'auteur qui se tient en marge du salon.

Cette année, a-t-elle dit, la maison d'édition "Yanbow Al Kitab" a signé une vingtaine de conventions de vente de droits d'auteur avec des éditeurs des Etats-Unis, du Canada, du Mexique, de Belgique et de Turquie, ajoutant que ces accords contribueront à faire connaître les publications de la maison d’édition et à renforcer son positionnement à l’international. Pour sa part, Fadi Fadel, directeur commercial du Centre culturel arabe, a indiqué que le centre participe au Salon international du livre de Charjah depuis 1994, notant que cet évènement culturel constitue une occasion idoine pour faire connaître les nouveaux titres publiés par le Centre dans toutes les disciplines. Le marché du livre du Golfe reste l’un des marchés majeurs dans le monde arabe, a-t-il poursuivi, se félicitant du grand intérêt dont jouit le livre marocain à cette manifestation annuelle.

Le directeur de la maison d’édition Dar Errachad Al Hadita, Ossama Filali, a indiqué que son institution participe pour la quatrième fois consécutive à ce salon mondial, ajoutant que cette foire met en valeur la diversité de la production des maisons d'édition marocaines.

"Dar Errachad Al Hadita participe cette année avec 20 nouveaux titres", a-t-il fait savoir, relevant que "la participation à cet événement international permet d'explorer les nouvelles tendances de l'édition dans la région".

Près de 2000 maisons d’édition de pays arabes et étrangers prennent part à ce salon qui coïncide avec la célébration de la ville de Charjah comme capitale mondiale du livre en 2019.

Le Mexique est l'invité d'honneur de cette édition placée sous le thème "Ouvrir un livre, ouvre nos esprits", avec la participation de romanciers lauréats du prix Nobel et de réalisateurs internationaux qui ont remporté des Oscars, ainsi qu'un certain nombre de créateurs arabes et étrangers.

En marge de ce salon, qui se poursuivra jusqu’au 9 courant, plus de 250 séances de dédicace de livres sur la poésie, les sciences sociales, le droit, la philosophie, les études critiques, le développement personnel, le théâtre et les enfants seront organisées.