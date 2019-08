Participation distinguée du Maroc à la Foire internationale du livre de Pékin

Quatre maisons d’édition qui ont présenté plus d’une centaine d’ouvrages

27/08/2019 M.O

Le Maroc a participé à la 26ème édition de la Foire internationale du livre de Pékin (21-25 août) à travers quatre maisons d’édition qui ont présenté plus d’une centaine d’ouvrages, dont 60 nouvelles publications en 2019. Les quatre maisons d’édition, "La croisée des Chemins", "Editions Bab Al-Hikma", "La maison Frères Sliki" et "Yanbow Al kitab", ont pris part à cette manifestation internationale avec le soutien du ministère de la Culture dans le cadre de l’échange des stands entre le Salon international de l'édition et du livre (SIEL) de Casablanca et la Foire Internationale du Livre de Pékin. Les livres présentés au stand marocain se composent d’ouvrages en arabe et en français comportant divers domaines, notamment la politique, le droit, l’histoire, la littérature, la culture, le tourisme, l’archéologie ou encore le patrimoine.

Abdelkader Rentani, président de l'Union professionnelle des éditeurs du Maroc, a souligné, dans une déclaration à la MAP, que la participation du Maroc à cette foire internationale permet de renforcer des échanges culturels et intellectuels entre la Chine et le Maroc et de prospecter des partenariats entre les maisons d’édition des deux pays, rappelant que le Maroc a été l’invité d’honneur de la précédente édition de cette foire internationale. M. Rentani, qui est aussi le directeur de la maison d’édition La Croisée des Chemins, a relevé que le stand marocain a connu un franc succès auprès du public chinois, dont certains ont fait des études au Maroc ou font simplement partie des nombreux Chinois qui ont pu visiter le Royaume après la suppression du visa pour les ressortissants de ce pays.

A l’occasion de cette foire, deux accords ont été signés pour l’échange de traduction des ouvrages entre la maison d’édition la Croisée des Chemins et la maison d’édition «Tangel people», l’une des plus importantes maisons d’édition en Chine, a-t-il dit, précisant que le premier porte sur la publication d’un ouvrage sur l’intelligence et la gestion, traduit du mandarin vers l’arabe et le français, alors que le deuxième concerne la traduction vers le mandarin d’un ouvrage marocain et sa publication.

Les livres traduits dans le cadre de cet accord seront édités et présentés au Salon international de l'édition et du livre (SIEL) de Casablanca dans son édition 2020, a-t-il dit, ajoutant qu’un accord similaire a été conclu entre la même maison d’édition chinoise et "Yanbow Al kitab" pour l’échange de traduction de livres pour enfants dans les trois langues (arabe, français, mandarin). Ces accords sont le fruit d’une action d’échange et de coopération soutenue avec la maison d’édition chinoise qui a ouvert récemment une librairie à Rabat, a noté M. Rentani.

Outre le Maroc, une dizaine de pays arabes ont également pris part à cette foire internationale du livre de Pékin qui a connu la participation de 2600 maisons d’édition de 95 pays et régions du monde qui ont présenté au public près de 300.000 ouvrages. La thématique de l’édition de cette année a porté sur les récents développements de l’industrie de l’édition, l’Internet du livre, la complémentarité des supports papier et électronique pour le livre à l’ère de la 5G.