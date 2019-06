Participation des sélections U20 aux Jeux africains

12/06/2019

Dans le cadre de la 12ème édition des Jeux africains prévue au mois d’août prochain au Maroc, les sélections nationales U20 masculine et féminine disputeront le tournoi de football de cette compétition.

Aux épreuves masculines, le tirage au sort, effectué lundi 10 juin 2019 au Caire, a placé la sélection nationale masculine dans le groupe A aux côtés de l’Afrique du Sud, du Nigeria et du Burkina Faso. L’équipe nationale féminine a hérité elle aussi de la poule A composée de l’Algérie, du Mali et de la Guinée Equatoriale.

Programme des matchs du 1er tour de l’équipe nationale masculine :

Match 1 : Maroc-Afrique du Sud le 16 août 2019 au Complexe Sportif Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat (17h00)

Match 2 : Maroc-Burkina Faso le 20 août 2019 au Complexe Sportif Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat (20h00).

Match 3 : Maroc- Nigeria le 23 août 2019 au Complexe Sportif Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat (18h00).

Programme des matchs du 1er tour de l’équipe nationale féminine :

Match 1 : Maroc – Algérie le 17 août 2019 au Stade Boubker Ammar de Salé (17h00).

Match 2 : Maroc – Guinée Equatoriale le 20 août 2019 au Stade Boubker Ammar de Salé (20h00).

Match 3 : Maroc – Mali le 23 août 2019 au Stade Boubker Ammar de Salé (16h30).