Participation des U20 à un tournoi international en Espagne

22/09/2022

La sélection marocaine des moins de 20 ans de football prendra part au tournoi international de Murcie en Espagne, qui se tient du 19 au 28 septembre, aux côtés des sélections d’Australie, d’Angleterre et du Chili.



Lors de leur première sortie, les Lionceaux de l’Atlas affronteront l’Australie, le 22 septembre, avant de croiser le fer avec l’Angleterre deux jours plus tard. Ils seront opposés le 27 courant au Chili, indique un communiqué de la Fédération royale marocaine de football.

A cet effet, l’entraineur national Mohamed Ouahbi a convoqué 25 joueurs pour prendre part à ce tournoi, dont voici la liste :



Oussama Arhoun (Malaga/Espagne), Abdellah Azrour (Raja Casablanca), Adnane Bensaad (Atlético Madrid/Espagne), Abdellah Bentaïk (FUS Rabat), Othmane Boukhriss (AS FAR), Salaheddine Kofi (FUS Rabat), Omar El Hilali (Espanyol Barcelone/Espagne), Aymane El Ouafi (Hellas Vérone/Italie), Reda Reraoui (Gil Vicente/Portugal), Abdellah Baalal (Académie Mohammed VI de football), Mohammed Youness El Jazouli (Académie Mohammed VI de football), Diae Eddine El Jarmouni (Ajax Amsterdam/Pays bas), Yassine Khalifi (Union Touarga), Ilyas Kourth (FC Schalke 04/Allemagne), Zakaria Labib (Raja Casablanca), Ouassim Lantaki (Lille/France), Ilyas Loufrank (Mechelen/Belgique), Oussama El Yaakoubi (Académie Mohammed VI de football), Ilyas Magou (Standard de Liège/Belgique), Oualid Mhamdi (Greuther Fürth/Allemagne), Omar Sadik (Espanyol Barcelone/Espagne), Abderrahmane Soussi (Anvers/Belgique), Sami Tlemçani (Chelsea/Angleterre), Sami Touré (Standard de Liège/Belgique) et Ilyas Ziani (Standard de Liège/Belgique).