Participation des U15 au tournoi international Vlatko Markovic en Croatie

14/05/2024





La sélection marocaine des moins de 15 ans de football participera, du 15 au 17 mai, au tournoi international Vlatko Markovic en Croatie, indique la Fédération Royale marocaine de football.

Ce tournoi verra la participation de huit sélections réparties sur deux groupes, écrit la Fédération sur son site web, notant que la poule A comprend le Maroc, l’Angleterre, la Croatie et les Etats-Unis.

Quant au groupe B, il est composé de la France, du Japon, du Portugal et de la Belgique.

Le Maroc sera opposé à l’Angleterre, le 15 courant, avant de défier la Croatie le lendemain. Les Lionceaux de l’Atlas affronteront les Etats-Unis, le 17 mai.

Voici, par ailleurs, la liste des 26 joueurs convoqués par l’entraîneur de la sélection marocaine U15, Achraf Hanzaz, pour prendre part à ce tournoi:

Adam Mouak (PS Germain/France), Adam Maach (Helmond Sport/Pays-Bas),Walid Samir (Spezia/Italie), Ziyad El Filali (Braga/Portugal), Adam Lakmira (Pauli/Allemagne), Marouane Lemchelheb (Toulouse/France), Mohamed Mahi (Espanyol de Barcelone/Espagne), Amir El Abdouni (Schalke O4/Allemagne), Mouad Kounfissi (Anderlecht/Belgique), Nouh Tidjani (Darmstadt/Allemagne), Younes Alili (Grorud/Norvège), Mohamed Lhabib Zinbi (Anderlecht/Belgique), Luis Maghouza (Bétis/Espagne), Hamza Akerfouf (Anvers/Belgique),

Nabil Kaouach (Gérone/Espagne), Youssef El Khannachi (Espanyol de Barcelone/Espagne), Ilyas Benane (Anderlecht/Belgique), Kiyan Achahbar (Genk/Belgique), Ilyas Mansouri (Saint-Étienne/France), Mehdi Amahmoul (FC Prestigia), Ismail El Aoud (Huesca/Espagne), Ziyad Baha (Malaga/Espagne), Rami Loughmani (Anderlecht/Belgique), Mohammed Amine Moustach (Louvain/Belgique), Adnane El Boujoufi (Go Eagles/Pays-Bas) et Rayane Cheryate (Genk/Belgique).



Divers

Coupe du Trône

Les deux derniers matches comptant pour le tour des quarts de finale de la Coupe du Trône de football auront lieu ce mercredi. A partir de 17 heures au Grand stade d’Agadir, l’Olympique Dchirea sera à l’épreuve de l’ASFAR, tandis qu’à 20 heures à Khouribga, l’OCK jouera le MCO.

A noter que le vainqueur du match OD-ASFAR affrontera en demi-finale le MAS, tandis que le vainqueur de la rencontre OCK-MCO donnera la réplique au Raja.

Samedi dernier, le Raja s’était qualifié au détriment du HUSA et le MAS aux dépens du MAT sur les scores identiques de 4 buts à 2.



Athlétisme

Le Maroc a terminé en tête du tableau des médailles du 20ème Championnat arabe d'athlétisme des jeunes (U20), organisé du 7 au 11 mai dans la ville égyptienne d'Ismaïlia.

Le Maroc a raflé, lors de ce championnat, 33 médailles dont 11 en or, 9 en argent et 13 en bronze.

Il devance au tableau des médailles l'Algérie avec 28 médailles (9 or, 12 argent et 7 bronze) et l'Egypte avec 32 médailles (8 or, 13 argent et 11 bronze).

Ce championnat a connu la participation de quelque 400 athlètes représentant 17 pays.