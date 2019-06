Participation de la Chambre des conseillers à la XXème réunion de l'Association des sénats d’Europe

08/06/2019

Une délégation de la Chambre des conseillers prendra part à la XXème réunion de l’Association des sénats d’Europe (ASE), qui se tiendra du 13 au 15 juin à Paris, apprend-on jeudi auprès du Sénat français.

Le président du sénat français, Gérard Larcher, accueillera, vendredi 14 juin, au palais du Luxembourg à Paris, dans le cadre de sa présidence de l’Association des sénats d’Europe, les présidentes et présidents des deuxièmes Chambres d’Europe et d’Afrique, indique un communiqué du sénat parvenu à la MAP.

Des délégations des Chambres hautes des pays membres venues d’Allemagne, d’Autriche, de Belgique, de la Bosnie-Herzégovine, d’Espagne, d’Irlande, d’Italie, de Luxembourg, des Pays-Bas, de Pologne, de la République tchèque, de Roumanie, du Royaume-Uni, de Russie, de Slovénie et de Suisse, sont attendues dans l’hémicycle du sénat, «là-même où fut décidé de créer l’Association des sénats d’Europe en 2000», indique la même source.

Seront également présentes des délégations venues des Chambres hautes du Maroc, d’Algérie, du Cameroun, de Côte d’Ivoire, du Gabon, du Kenya, du Nigéria et de la République du Congo, ajoute le communiqué.

Cette XXème session de l’Assemblée des sénats d’Europe a été placée, à l’initiative du président du sénat français, et « à titre exceptionnel», « sous le signe d’un dialogue avec des pays d’Afrique comportant une seconde Chambre ».

En effet, « nos pays doivent faire face à des défis communs et je pense qu’il est de notre intérêt partagé de les relever ensemble, qu’il s’agisse du développement, de l’éducation, de la résolution de crises, de l’environnement et des conséquences du réchauffement climatique ou des phénomènes migratoires», a indiqué le président du sénat français dans «un mot de bienvenue», diffusé sur le site du sénat.

«Je pense que les Parlements nationaux, et les Chambres hautes en particulier, peuvent jouer un rôle important pour rapprocher les points de vue et proposer ensemble des réponses », a ajouté Gérard Larcher.

La XXème réunion de l’Association des sénats d’Europe (ASE) sera consacrée à la thématique «Le bicamérisme, un atout pour la démocratie».