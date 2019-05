Participation de l’EN féminine de boxe au Tournoi international du Gabon

13/05/2019 Libé

La sélection nationale féminine sénior de boxe prendra part au Tournoi international, prévu du 13 au 18 mai au Palais des Sports de Libreville au Gabon.

Ce tournoi réunira les pays qui représentent la zone 3 du noble art africain, à savoir l'Algérie; le Burundi, le Cameroun, le Congo Brazzaville, l’Éthiopie, le Gabon, la Guinée, le Kenya, la République centrafricaine, le Congo, le Rwanda, le Sao Tomé, la Somalie, la Tanzanie et le Maroc.

Dans un communique, la Fédération Royale marocaine de boxe (FRMB) fait savoir que le Royaume sera représenté par Rabab Haddar (48kg), Yasmine Moutaki (51kg), Oumaima El Ouali Alami (54kg), Widad Bertal (57kg), Aouatif Bouane (60kg), Chaimae Erradi (64kg), Oumaima Belhabib (69kg) et Oufae Allali (75Kg).

Cette participation s'inscrit dans le cadre des préparatifs des pugilistes marocaines aux Jeux africains qui auront lieu au Maroc en août prochain et aux Championnats du monde prévus en Russie.

Feront également le voyage avec la sélection nationale, la cheffe de la délégation et présidente de la commission de la boxe féminine Nadia Regragui, le directeur technique des sélections nationales Mounir Barbouchi et l'entraîneur Redouane Lourani.