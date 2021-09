Participation de l’EN féminine au tournoi amical "Aisha Buhari" au Nigeria

L’équipe nationale féminine de football a entamé un stage de préparation au Complexe Mohammed VI de football à Maâmoura en prévision de sa participation au tournoi amical "Aisha Buhari" à Lagos au Nigeria, où elle affrontera le Cameroun, le 16 septembre, et le Mali le 19 du même mois.



Les joueuses vont réaliser les tests médicaux relatifs au coronavirus selon le protocole sanitaire mis en place par les autorités compétentes, a indiqué la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) dans un communiqué publié sur son site Internet.



Ci-après la liste des joueuses convoquées par le sélectionneur de l’équipe nationale féminine, Reynald Pedros : Khadija Errmichi, Hind Hasnaoui, Zineb Redouani, Ibtissam Jraidi, Hanane Ait Elhaj, Nouhaila Benzina, Aziza Rabbah, Ghizlane Chhiri, Siham Boukhami, Fatima Zahra Dahmos, Ghizlane Chebbak, Najat Badri, Sanaa Mssoudy, Fatima Tagnaout et Douha Ahmamou (AS FAR), Rania Salmi et Imane Abdelahad (Sporting Club Casablanca), Marwa Hassani (Saint Maur – France), Elodie Nahla Nakkach (FC Chenois – Suisse), Salma Amani (Saint Malo – Suisse), Sabah Seghir (Sampdoria – Italie), Yasmin Ben Houssine (FC Wacker Innsbruck – Autriche) et Imene El Ghazouani (Yzeure Allier Auvergne – France).