Participation de l’EN de cyclisme au Championnat d’Afrique de course sur route au Kenya

04/10/2024

L'équipe nationale de cyclisme prend part au Championnat d'Afrique de course sur route, prévu du 9 au 13 octobre dans la ville d'Eldoret, au Kenya (nord de Nairobi).



Chez les hommes, l'équipe nationale est composée de Achraf Ed Doghmy, Adil El Arbaoui, Mouhcine El Kouraji, El Houçaine Sabbahi, Driss El Alouani et Ibrahim Sabbahi.

Chez les juniors, les couleurs nationales seront défendues par Marouane Kharbouchi, Yassine Mahah, Mohamed Abdallaoui et Aymane Aït El Karma.



Salma Hariri, Malika Ben Allal et Chaimae Zakraoui représentent le Maroc côté dames.

Lors de cette compétition continentale, les éléments nationaux évolueront sous la houlette du cadre national, Abdelaati Saadoun, assisté par Meriem Rahmouni.



Les compétitions du Championnat d'Afrique de course sur route auront lieu cette année dans la ville d'Eldoret située à plus de 2500 m d'altitude. Les courses contre la montre se dérouleront mercredi 9 octobre, tandis que le contre la montre relais mixte est prévu le jeudi 10 octobre.



Les compétitions de ce championnat se termineront par des courses individuelles pour toutes les catégories les 11, 12 et 13 octobre.

La Fédération Royale marocaine de cyclisme a organisé un stage de préparation de deux semaines dans la ville d'Ifrane en prévision de cette échéance continentale importante.