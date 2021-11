Participation de l’EN aux Mondiaux de karaté à Dubaï

10/11/2021

L'équipe nationale de karaté participera aux championnats du monde de karaté, prévus du 16 au 21 novembre à Dubaï, aux Émirats arabes unis. La délégation marocaine est composée de 17 karatékas âgés de 18 à 31 ans, qui concourront dans les catégories kumite et kata, a indiqué mardi la Fédération royale marocaine de karaté et disciplines associées dans un communiqué. L’équipe masculine est composée de Adnane Al Hakimi, Bilal Benkacem, Mohamed Hani, Ossama Adari, Abdelali Gina (- 60 kg), Said Oubaya et Anas Al Alami (- 67 kg), Oussama Fahsi (- 75 kg), Mehdi Assariti et Nabil Chaabi (- 84 kg) et Mohammed Al Bahri (+ 84 kg). L’équipe féminine est, quant à elle, composée de Aya Annassiri, Sanaa Aklamam, Chaima Al Hayti (- 50 kg), Hanane Mellal (- 55 kg), Fatima Zahra Chajai (- 61 kg) et Nisrine Birouk (- 68 kg). Ces championnats du monde constituent une occasion pour les athlètes marocains de participer à un événement de haut niveau qui connaît la participation d'environ 1.000 karatékas de 117 pays, et de remporter des médailles pour promouvoir leur carrière sportive, a souligné la Fédération.