Participation de CFC sous le signe de l’innovation financière et technologique

31/05/2024

Casablanca Finance City (CFC) s'inscrit, à travers sa participation à l’édition de cette année du Gitex Africa, dans une dynamique d’innovation financière et technologique, a affirmé, mercredi à Marrakech, la Directrice générale adjointe de CFC, Lamia Merzouki.



"Notre participation au GITEX répond à une double logique, la première c’est que CFC s’inscrit pleinement dans cette dynamique d’innovation financière et veut être un centre financier à l’avant-garde de tout ce qui se passe au niveau financier, dont forcément la technologie qui va avec", a souligné Mme Merzouki dans une déclaration à la MAP en marge d’une visite du président du Conseil de la région Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, au stand du CFC.



Pour la Fintech, CFC a entamé l’initiative "Africa Innovation Lab", un programme d’accélération de startups à travers lequel les meilleures startups africaines ont été sélectionnées dans la perspective de les accompagner aux niveaux technique et financier, a-t-elle ajouté.