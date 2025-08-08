Participation d’un détachement des FAR aux festivités du 65ème anniversaire de l'indépendance de la Côte d’Ivoire

08/08/2025

Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales, un détachement des FAR a pris part à la commémoration du 65e anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire et ce, suite à une invitation adressée au Royaume du Maroc.



Le détachement relevant de la 1ère Brigade d’Infanterie Parachutiste a participé, jeudi à Bouaké, au défilé militaire, commémorant la fête nationale d’indépendance, aux côtés des Forces Armées Ivoiriennes, indique un communiqué de l’État-Major Général des FAR.



La participation des FAR à ces festivités témoigne de la solidité et de l’excellence des relations distinguées d’amitié et de fraternité qui lient les deux pays particulièrement dans le domaine militaire, ajoute la même source.



Le Royaume, dans le cadre de sa politique de solidarité avec les pays africains, s’engage à soutenir ses partenaires privilégiés mais aussi tient à partager leurs joies à l’occasion des évènements commémoratifs importants.