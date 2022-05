Paris, première étape du "Light Tour" de l’ONMT

20/05/2022

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a amorcé avec succès, mardi à Paris, la première étape du "Light Tour", une tournée éclair opérée en compagnie d’une délégation de professionnels du tourisme marocain, pour aller à la rencontre des prescripteurs de voyage et leaders d’opinion de 3 marchés stratégiques, à savoir la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis.



Cette tournée vise à accompagner commercialement et à renforcer l'impact de la nouvelle campagne de communication "Maroc, Terre de lumière", lancée le 22 avril dernier et actuellement en cours de déploiement sur une vingtaine de pays à travers le monde, indique l'ONMT dans un communiqué.



Ainsi, le Directeur général de l’ONMT, Adel El Fakir, a présenté devant un parterre d’invités de prestige, de tours-opérateurs, de prescripteurs et de médias, les grandes lignes de la nouvelle campagne promotionnelle et expliqué le repositionnement de la marque Maroc, rapporte la MAP.



L’occasion aussi de faire une rétrospective du travail accompli en amont par l’ONMT ces trois dernières années, d’annoncer les ambitions du Maroc sur le marché français et de mettre en lumière les nouveaux atouts de la destination, ainsi que ses capacités d’adaptation à de nouveaux segments, ajoute la même source.



Cité par le communiqué, M. El Fakir a déclaré: "Il était essentiel pour nous d’être présents aujourd’hui auprès de nos partenaires français pour partager avec eux les contours de notre nouvelle campagne de communication ainsi que les nouveautés de la destination Maroc". "Nous avons recueilli des échos très favorables de la part des acteurs du tourisme français, et nous nous attendons donc à des retombées très positives pour le tourisme marocain dans son ensemble", a-t-il fait remarquer.



La présence d'institutionnels et de professionnels du tourisme marocain à cette tournée intervient dans le sillage de la signature d’un accord entre l’ONMT et la CNT le mois dernier et constitue une opérationnalisation effective de la synergie nouvelle entre les deux parties, note le communiqué. De même, la présence de présidents de Conseils régionaux du tourisme va dans le sens du renforcement des relations entre l’ONMT et les régions, et leur permet de mieux tirer parti des opportunités de cette campagne.



Cette première étape du "Light Tour" a ainsi constitué une occasion unique pour nouer de nouveaux contacts, raffermir les liens avec les opérateurs français, et mettre en place toutes les actions nécessaires pour garantir une accélération de la commercialisation sur le premier marché émetteur de touristes vers le Maroc.



Les ressortissants français ont représenté plus de 4,2 millions d’arrivées en 2019 (année de référence pré-Covid), soit 31% de parts de marché. De plus, le Maroc constitue la première destination extra-européenne des voyageurs français.



La tournée "Light Tour" s’est poursuivie deux jours plus tard avec des escales à Londres et New York.