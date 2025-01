Paris n’en peut plus des agissements d’Alger

Il n’y a pas que l’arrestation arbitraire de Boualem Sansal

13/01/2025

Les relations entre la France et l'Algérie connaissent ces dernières semaines une escalade sans précédent. Plusieurs événements ont exacerbé cette situation, notamment après l’arrestation arbitraire de l’écrivain franco-algérien, Boualem Sansal, et des tensions liées à des influenceurs algériens.



Le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a accusé vendredi dernier l'Algérie de «chercher à humilier la France» après que la junte militaire algérienne a refusé d'accueillir un de ses ressortissants en cours d'expulsion.



Naâman Boualem, plus connu sous le surnom de «Doualemn» ou de «Boualem Dz», tiktokeur algérien de 59 ans, a été arrêté à Montpellier dimanche dernier pour incitation à la violence dans des vidéos qu'il a publiées sur les réseaux sociaux.



Les services français de l'immigration l'ont placé sur un vol à destination d'Alger jeudi dernier, mais l'Algérie a refusé de l'admettre, affirmant qu'il était interdit d'entrée sur son territoire. Il a finalement été renvoyé en France dans la soirée, a souligné le ministère français de l'Intérieur.



Le renvoi vers Paris de l’influenceur algérien expulsé vers son pays a suscité la colère du gouvernement français. « On a atteint avec l'Algérie un seuil extrêmement inquiétant », a affirmé Bruno Retailleau, l’une des figures de proue au sein du gouvernement de François Bayrou.



« Je pense que la France ne peut pas supporter cette situation », a-t-il martelé, en appelant à « évaluer tous les moyens qui sont à notre disposition vis-à-vis de l'Algérie pour défendre nos intérêts ».

Et d’expliquer : « J'ai pris un arrêté d'expulsion et les autorités algériennes n'ont pas voulu le laisser débarquer sur le sol algérien en contradiction totale avec les règles », précisant que Paris n'aura « d'autre possibilité que de riposter » si « les Algériens persistent sur cette posture d'escalade ».



Parmi « les leviers que nous pourrions activer » figurent « les visas (...), l'aide au développement » ou encore « un certain nombre d'autres sujets de coopération », a détaillé le ministre français sur la chaîne LCI, en se disant « stupéfait » que « les autorités algériennes aient refusé de reprendre un de leurs ressortissants », dont le dossier est désormais « judiciarisé » en France.



La révision des accords de 1968 et de 2007



Le gouvernement français dispose d’autres leviers pour faire plier la junte algérienne, à savoir la révision de l'accord franco-algérien de 1968, qui régit les conditions de circulation et de séjour des Algériens en France, ainsi que l’annulation des accords de 2007 entre l’Algérie et la France consacrant la libre circulation aux porteurs du passeport diplomatique.

En ce sens, l'ex-Premier ministre, Gabriel Attal, appelle à dénoncer l'accord franco-algérien de 1968, pour « poser les limites et assumer le rapport de force avec l'Algérie », selon l’AFP.



Dans une tribune au Figaro, Gabriel Attal a fustigé notamment l'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, le renvoi par l'Algérie d'un influenceur algérien expulsé quelques heures plus tôt de France, et "les provocations et les insultes des hiérarques du régime" algérien.