Paris brocarde les velléités expansionnistes de Trump grâce à l'IA et... Talleyrand

10/02/2025

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a plaisanté des velléités expansionnistes du président américain Donald Trump en convoquant son lointain prédécesseur Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord pour lui demander pourquoi il avait vendu la Louisiane aux Etats-Unis en 1803.



Lors d'une allocution à la presse, M. Barrot a fait apparaître sur deux écrans de télévision le portrait du ministre Talleyrand, figure historique de la diplomatie française, qui s'est animé grâce à un travail de l'intelligence artificielle (IA) générative française Mistral AI.



"Je voudrais vous apporter la réponse à la question que vous vous êtes toutes et tous posée en 2024 alors qu'il était question pour les Etats-Unis de reprendre le Panama, le Canada ou le Groenland : pourquoi diable leur avons-nous cédé la Louisiane en 1803 ?", a dit M. Barrot, quelques jours avant un sommet mondial de l'intelligence artificielle, organisé les 10 et 11 février à Paris.



"Monsieur le ministre, vous me confirmez que c'est bien vous qui avez vendu la Louisiane aux Etats Unis d'Amérique?", a encore questionné l'actuel chef de la diplomatie française à l'un de ses plus illustres prédécesseurs, qui lui a alors répondu par l'affirmative.



"Mais enfin quelle idée? Un territoire qui s'étend du golfe du Mexique jusqu'au Canada, ce n'est quand même pas un vieux meuble, pourquoi s'en priver?", a ensuite feint de s'offusquer M. Barrot.

M. Talleyrand a répondu en expliquant que le territoire coûtait cher à la France et que le pays en avait tiré 80 millions de francs de l'époque.



L'actuel chef de la diplomatie a alors remercié le personnage historique pour ses explications. "Vous l'aurez compris, je vous donne rendez-vous à mardi prochain pour le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle", a conclu M. Barrot.



Le programme de cet événement à Paris porté depuis des mois par le président Emmanuel Macron, qui a convié Donald Trump et le propriétaire de X Elon Musk, s'étale sur six jours au total et devrait rassembler des milliers de participants.