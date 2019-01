Paris accueille la 23ème édition de l'Oriental Fashion Show avec la participation du Maroc

21/01/2019 Libé

L'Oriental Fashion Show, rendez-vous incontournable de la haute couture et carrefour des cultures, organisera mardi et mercredi sa 23ème édition à Paris, avec la participation de créateurs venant de onze pays dont le Maroc. Le Royaume sera représenté à cette grand-messe de la quintessence du luxe et du glamour par la talentueuse styliste Bouchra Filali, qui régalera l'assistance d'un exceptionnel défilé de caftans de mariage.

Cette nouvelle édition de l’Oriental Fashion Show a été conçue comme un hymne à la fusion des genres et des identités, indiquent les organisateurs de cet évènement qui font part également de leur désir de mettre en lumière la parfaite symbiose qui unit dans la mode les transpositions des savoir-faire de l’Orient et de l’Occident.

"A l’heure où l’on fustige les méfaits de l’appropriation culturelle, l’Oriental Fashion Show prône plus que jamais la richesse de la mixité culturelle en célébrant l’amour de la mode au-delà des frontières", affirment-ils.

Destiné également à mettre en valeur le travail minutieux d’artisans et de créateurs, l’Oriental Fashion Show revient à Paris après avoir fait escale à Londres, Doha, Koweït, Baku, Almaty, Samarcande, Moscou, Marrakech, Istanbul….

Outre le Maroc, les créateurs qui devront présenter à cette occasion leurs collections printemps/été, proviennent d’Egypte, du Liban, de Palestine, d’Algérie, de Libye, de Tunisie, de Géorgie, du Pakistan, de Russie ou encore de Turquie pour la joaillerie.