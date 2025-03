Paris: UM6P inaugure son implantation à "Station F", le plus grand incubateur d'entreprises au monde

L'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) a inauguré, jeudi, son implantation à "Station F", le plus grand campus de startups au monde, basé à Paris.



Cet événement a également marqué le lancement de "NextAfrica", le programme d'accélération porté par l’UM6P à "Station F", où l’université disposera d'un espace dédié de plus de 40 postes de travail.



Premier programme transcontinental d’accélération Europe-Afrique dédié aux secteurs de la Greentech, de l'Agritech et de la Healthtech, "NextAfrica" propose une approche hybride combinant immersion à "Station F" et accès aux infrastructures de l’UM6P au Maroc pour développer, tester et structurer leurs innovations.



"L'idée de ce programme est d'accompagner une sélection de startups choisies sur des thématiques pertinentes pour les activités de l'UM6P, pour le développement du Maroc et de l'Afrique, dans les domaines de la santé et de l'agriculture notamment, sous un angle très innovant et de pointe autour de l'intelligence artificielle et de la data", a indiqué dans une déclaration à la MAP Fahd Benkirane, directeur général de l'UM6P France.



Il a précisé que "NextAfrica" reflète "notre ambition de créer un écosystème où startups africaines et européennes collaborent, innovent et grandissent ensemble".



"Grâce à notre présence à Station F et à l’ancrage de l’UM6P en Afrique, nous offrons aux entrepreneurs un cadre unique pour accélérer leur développement et relever les défis technologiques et sociétaux de demain", a poursuivi M. Benkirane.



Le DG de l'UM6P France a, en outre, souligné l'importance de cette journée d'inauguration - placée sous le thème "Innover ensemble : un pont entre l'Europe et l'Afrique pour transformer le futur"- pour l'UM6P et pour la coopération maroco-française et afro-européenne, qui passe par les talents et les entrepreneurs reliant les deux rives.



"Avec un focus sur le climat et la santé, NextAfrica va offrir une expérience unique aux startups avec des ressources d'exception et un réseau international", a indiqué, via une vidéo projetée lors de l'événement, la directrice de "Station F", Roxanne Varza.



Accueillant avec "enthousiasme" l’UM6P au sein de "Station F", Mme Varza a déclaré :"Ensemble, nous renforçons le lien entre l'Europe et l'Afrique".



Lamia Hanafi, responsable Innovation et Entrepreneuriat à l'UM6P France et fondatrice de "NextAfrica", a, quant à elle, indiqué que ce programme reliant l'UM6P et la Station F vise à créer des ponts d'innovation entre écosystèmes complémentaires pour accélérer la croissance des startups africaines et européennes grâce à des réseaux solides tournés vers le futur.



Il s'agit aussi de mettre en lumière les diasporas africaines et tout acteur international intéressé par le marché africain, en tant que catalyseur de nouvelles initiatives et de passerelles entre l'Europe et l'Afrique, a-t-elle souligné.



Pendant six mois, les startups sélectionnées dans le cadre de ce programme bénéficieront d'un environnement entrepreneurial de pointe à "Station F", tout en ayant accès aux infrastructures technologiques avancées de l'UM6P via "StartGate", son campus dédié aux startups. Elles seront également accompagnées par un réseau de mentors africains et européens, ainsi que par des mises en relation stratégiques avec des investisseurs et des partenaires industriels.



Dans cette dynamique, "UM6P Ventures", fonds d'investissement de l'l'Université, établira également sa présence à "Station F", facilitant ainsi l’accès au financement pour les startups et créant des synergies entre les écosystèmes de capital-risque européens et africains.



"En alternant entre Station F et StartGate, les startups profiteront d’une double immersion : ouverture sur l’Europe et ancrage dans un hub d’innovation africain", a précisé Yassine Laghzioui, directeur de l’Entrepreneuriat et Venturing UM6P et CEO "UM6P Ventures".



Cette initiative traduit la vision de l’UM6P dont l'objectif est de connecter talents, infrastructures et capitaux pour faire émerger les prochaines scale-ups technologiques africaines, a-t-il relevé.



Pour lui, "l’objectif dépasse l’accompagnement : il s’agit de créer les conditions pour valider leur technologie, accélérer leur mise sur le marché et lever les fonds nécessaires afin de scaler et atteindre des milestones clés en développement et en traction".



L’événement a également été l’occasion de présenter la première cohorte "NextAfrica", composée de douze startups prometteuses issues des deux continents. Celles-ci se répartissent en deux verticales : HealthTech, représentée par les startups Pelican Health, SenseBiotek, VG2D Pharma, Inn’Pulse, NeuralTeks, BlocReg Solutions, iAvicenne et Rosetta Omics ; et AgriTech, représentée par Sand to Green, ISTYA, AgroSfer et IrWise.