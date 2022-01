Paris, Rabat, Nairobi et la CE plaident pour une refonte des liens économiques entre l’UE et l’Afrique

13/01/2022

La France, le Maroc, la Commission européenne (CE) et le Kenya ont plaidé pour refonder et donner un nouvel élan aux relations économiques entre l’Union européenne et les pays d’Afrique, pour relever les défis économiques, sociaux, environnementaux et climatiques majeurs que les deux continents ont en partage. Dans une tribune publiée sur le site de l’hebdomadaire Le Point, Franck Riester, ministre délégué français, chargé du Commerce extérieur, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, Valdis Dombrovskis, viceprésident exécutif de la Commission européenne et commissaire au Commerce, Betty Chemutai Maina, ministre de l’Industrialisation, du Commerce et de Développement entrepreneurial du Kenya, estiment qu'il serait "judicieux" d’imaginer et construire de nouveaux partenariats commerciaux et d’investissement mutuellement bénéfiques entre les deux continents. Selon les signataires de cette tribune, intitulée “Afrique-Union européenne : L’heure du new deal a sonné !”, “c’est le sens de l’action que nous comptons mener au cours des prochains mois et autour de laquelle nous sommes aujourd’hui (lundi) réunis à Paris”. M. Mezzour a participé par visioconférence à l’ouverture d’une rencontre internationale sur le thème "Relations commerciales Union européenne-Afrique : vers de nouveaux partenariats", tenue lundi sous format hybride à Paris et qui a donné le coup d’envoi de la présidence française du Conseil de l’UE. Selon les quatre hauts responsables, le lien entre l’Afrique et l’Europe constitue “le grand projet politique et géopolitique des décennies à venir”, faisant observer que le sommet UE-UA de février prochain permettra de refonder et de renouveler le partenariat entre les deux continents au service d’une prospérité partagée et durable des citoyens. Rappelant que l’UE est aujourd’hui le premier investisseur en Afrique, le premier partenaire commercial, le premier acteur du développement du continent, ils ont souligné que le "potentiel d’approfondissement de nos relations est encore immense", estimant que cela passe tout d’abord par l’intégration économique en Afrique, en tant qu’aspiration majeure de l’Agenda 2063, que l’UE soutient activement aux côtés de ses partenaires africains notamment par la mise en place de la zone de libreéchange continentale africaine. Ce chemin passe également par le développement d’accords de facilitation des investissements porteurs d’emplois et de croissance durables, et par la modernisation du cadre de nos relations commerciales”, relèvent les signataires de la tribune, qui soulignent la nécessité “plus que jamais” de redoubler d’efforts pour renouer avec la dynamique d’avant Covid-19. Alors que la pandémie a montré certaines limites du modèle d’approvisionnement en place actuellement, la perspective d’une intégration renforcée des chaînes de valeur industrielles, commerciales et logistiques entre l’Europe et l’Afrique répond à cette double exigence de performance et de résilience, notent-ils. “C’est le sens de nos efforts pour approfondir davantage nos liens commerciaux et d’investissement, tout en nous assurant que les échanges intègrent pleinement les exigences du développement durable”, relèvent les signataires de la tribune, estimant que “c’est le cas en Afrique du Nord, où les objectifs ambitieux que l’Europe et ses partenaires méditerranéens se sont fixés il y a plus de 25 ans à Barcelone pour apporter paix, stabilité et prospérité aux populations des deux rives de la Méditerranée, nous guident toujours aujourd’hui, à l’image de l’initiative Équipe Europe lancée en octobre pour stimuler l’emploi par le commerce et l’investissement”. Et MM Riester, Mezzour, Dombrovskis et Mme Chemutai Maina d’estimer qu’un dialogue sur ces questions devrait être lancé en vue de la prochaine réunion des ministres du Commerce de l’Union pour la Méditerranée, faisant valoir qu’il s’agit du sens du travail permanent que l’UE réalise en lien avec ses partenaires africains pour identifier des pistes concrètes, durables et d’intérêt mutuel de structuration industrielle euro-africaine. Ensemble, poursuivent les quatre hauts responsables, l’UE et l’Afrique peuvent trouver des réponses concrètes au renchérissement et aux aléas des approvisionnements depuis des régions plus lointaines, capitalisant notamment sur les avancées économiques de l’Afrique dans les deux dernières décennies, l’inventivité et l’agilité de son industrie, ainsi que son importance accrue dans la nouvelle architecture mondiale grâce à l’émergence de plusieurs pôles économiques. Outre la pleine mise en œuvre des accords commerciaux existants, qui reste une nécessité, ils plaident pour faciliter le commerce et les investissements dans des secteurs d’intérêt commun, pour continuer à travailler ensemble sur les règles d’origine et accompagner les producteurs pour respecter les normes SPS et autres normes techniques, et pour faire évoluer les relations commerciales et d’investissement pour mieux prendre en compte le développement durable et offrir un cadre plus inclusif et vertueux, en prévoyant une meilleure concertation et appropriation par les parties prenantes européennes et africaines des questions environnementales et de bonne gouvernance. L’approfondissement et l’élargissement des accords de partenariat économique, qui lient plusieurs Etats d’Afrique à l’UE, permettront d’étendre le périmètre des relations commerciales avec les pays concernés au-delà des échanges de marchandises pour couvrir notamment les services, les investissements et d’en faire ainsi des instruments toujours plus efficaces au service d’un développement partagé et durable, affirment les signataires de la tribune. “Ces initiatives n’aboutiront qu’avec le soutien et l’énergie des acteurs économiques, notamment pour identifier les barrières aux échanges qui constituent autant d’obstacles aux entrepreneurs d’Afrique et d’Europe”, relèvent-ils.