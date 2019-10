Paris Jackson arrêtée en plein cœur d'Hollywood

19/10/2019

Paris Jackson a fauté ! Selon les informations de TMZ, la it-girl de 21 ans, connue dans le monde entier pour être la dernière fille de Michael Jackson, a été contrôlée à 90 km/h sur une route limitée à 60 km/h. Elle a été arrêtée par la California Highway Patrol, alors qu'elle se trouvait aux abords des studios d'Hollywood. TMZ a ironisé en révélant que la chanteuse s'est retrouvée avec "un ticket entre les mains, mais pas celui d'un parc d'attractions". Et pour cause : il s'agissait d'une belle amende.

Selon les sources de TMZ, Paris Jackson conduisait une Jeep datée de 2017 lorsqu'elle a été arrêtée. L'excès de vitesse a eu lieu en pleine nuit, à une heure où Paris Jackson se pensait seule au monde... Que nenni! Les policiers l'ont appréhendée aux alentours de 1h00 du matin, et l'ont amendée pour un joli excès de vitesse supérieur à 25 km/h. Cette contravention intervient quelques semaines après que Paris Jackson a officialisé son retour sur la scène musicale.

En Californie, le Code de la route dispose qu'une conduite est considérée comme imprudente dès lors que l'excès de vitesse dépasse les 25km/h. C'est justement le cas de Paris Jackson, puisque la fille du roi de la pop a conduit à 90 km/h sur une route limitée à 65 km/h. Deux cas de figure s'offrent alors aux contrevenants : en cas de première amende, celle-ci sera de 145 $. Dans les cas de récidive, l'amende peut être majorée jusqu'à 1000 dollars, et les contrevenants peuvent écoper d'une peine de prison comprise entre cinq et quatre-vingt-dix jours. Aux Etats-Unis, les amendes varient selon les villes et les Etats.