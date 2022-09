Paolo Sorrentino président du jury de la 19ème édition du FIFM

08/09/2022

Le réalisateur italien Paolo Sorrentino présidera le jury de la 19è édition du Festival international de Marrakech (FIFM), prévue du 11 au 19 novembre 2022, annoncent les organisateurs.



Son jury décernera l'Etoile d’or à l’un des 14 premiers et seconds longs métrages de la compétition internationale, dédiée à la découverte de cinéastes à travers le monde, indiquent-ils mardi dans un communiqué.



"Le Festival de Marrakech est pour moi le lieu où s’est réalisé le rêve de regarder de nombreux films avec Martin Scorsese, et passer des journées entières à parler de cinéma avec lui, et d'autres collègues si talentueux. Revenir cette année en tant que président du jury est un honneur. Je crois, je veux croire, que les cinémas vont se remplir à nouveau et je suis certain que beaucoup de beaux films vont sortir prochainement. Etre témoin de ce renouveau depuis un lieu aussi symbolique, découvrir le cinéma de demain d'un point de vue culturel et géographique aussi intéressant sera un cadeau supplémentaire", a affirmé le réalisateur et scénariste oscarisé, cité dans le communiqué.



Né à Naples en 1970, Paolo Sorrentino est aujourd’hui l’un des représentants les plus célèbres et passionnants du cinéma italien. Son œuvre, riche d’une dizaine de films et de séries, explore des thématiques contemporaines et livre une réflexion singulière sur le pouvoir, la politique et la religion, entre autres. Auteur à l’imaginaire foisonnant porté par une ambition esthétique sans cesse renouvelée, il a été récompensé dans les plus grands festivals et événements cinématographiques à travers le monde.



Son premier long métrage, L’uomo in più (L’homme en plus), sélectionné à la Mostra de Venise en 2001, marque le début de sa collaboration avec Toni Servillo avec lequel il tournera plusieurs films. Ses six films suivants sont sélectionnés en compétition officielle au Festival de Cannes : Le conseguenze dell’amore (Les conséquences de l’amour, 2004) ; L’amico di famiglia (L’ami de la famille,2006) ; Il Divo (2008), qui remporte le Prix du jury ; This must be the place (2011), tourné aux Etats – Unis avec Sean Penn et Frances McDormand ; La Grande Bellezza (2013) qui remporte l’Oscar et le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère ; et Youth (2015) – La giovinezza qui réunit Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz, Paul Dano et Jane Fonda. Le film reçoit 3 European Film Awards, 1 nomination aux Oscars et 2 nominations aux Golden Globes.



En 2016, The Young Pope, sa première série télévisée, reçoit une nomination aux Golden Globes et 2 nominations aux Emmy Awards. En 2018, son huitième film, Loro (Silvio et les autres) est sélectionné au Festival de Toronto.



En 2019, Sorrentino réalise la série télévisée The New Pope avec Jude Law et John Malkovich.

En 2021, È stata la mano di Dio (La Main de Dieu) est présenté à la Mostra de Venise et remporte le Grand Prix du jury. Le film a également reçu une nomination aux Oscars et une nomination aux Golden Globes.