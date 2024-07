Panique diplomatique à Alger

A rebrousse-poil

26/07/2024

Il est scandaleux de constater comment certains pays, englués dans leurs propres mythes, réagissent aux mouvements inévitables de l’histoire. L'Algérie, prétendant avoir été informée par la France de son intention de faire un pas en avant sur la question de la marocanité du Sahara, a cru bon de devancer l’annonce officielle de Paris, comme pour donner un semblant de contrôle sur une situation qui, de toute évidence, lui échappe. Dans un accès de rage et de colère, le ministère des Affaires étrangères algérien a publié un communiqué, empreint de menaces à peine voilées, pour dénoncer «l’intention de Paris de soutenir le plan d’autonomie marocain».



Mais prenons un instant pour examiner cette tempête dans un verre d’eau. Depuis 2007, la France a toujours manifesté un soutien clair et constant au plan d’autonomie marocain. Rien de nouveau sous le soleil de Rabat. Ce qui semble toutefois inédit, c’est l’intensité de la réaction algérienne qui trahit une nervosité grandissante, une peur panique de voir la marocanité du Sahara enfin reconnue de façon officielle par Paris. Un cauchemar éveillé pour la diplomatie algérienne qui semble de plus en plus isolée sur la scène internationale, incapable de s'adapter aux nouvelles réalités géopolitiques.



Il faut dire qu’une telle avancée dans la ligne politique de la diplomatie française, aussi inéluctable soit-elle, serait une pilule amère à avaler pour l’Algérie. Le ton colérique et menaçant adopté par le ministère des Affaires étrangères pour faire savoir que «le gouvernement algérien tirera toutes les conséquences qui découlent de cette décision» en est la preuve parfaite. Une réaction excessive qui fait écho aux récentes tensions avec Madrid et qui se sont soldées par un échec retentissant pour Alger. Il est à se demander si la diplomatie algérienne ne tire jamais de leçons de ses propres déconvenues.



Son fameux communiqué, retiré quelques heures seulement après sa publication, témoigne, par ailleurs, de la contradiction profonde du discours officiel algérien, oscillant entre revendications avec un semblant d’objectivité et réactions hystériques. D’un côté, l’Algérie affirme ne pas être impliquée dans le conflit, de l’autre, elle réagit violemment à toute avancée diplomatique en faveur du Maroc. Chaque nouvelle reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, chaque annonce de soutien au plan marocain d’autonomie – qu'il s'agisse des Etats-Unis en 2020, de l’Espagne et de l’Allemagne en 2022 ou de la France aujourd’hui – suscite une colère disproportionnée. Cette ambiguïté persistante ne fait que trahir l’anxiété d’un régime confronté à une réalité de plus en plus inconfortable.



Si de nombreux poids lourds du consensus international appuient désormais clairement la position marocaine, l'Algérie, elle, semble s’accrocher à des rêves d’un autre âge. Elle préfère s'enfermer dans un déni systématique et un aveuglement délibéré, alors que le monde avance vers la seule base crédible et sérieuse pour résoudre le différend artificiel autour du Sahara marocain.



En effet, pendant que la diplomatie algérienne tempête, le vent de l’histoire souffle en faveur du Maroc. Le Royaume avance sereinement vers une solution durable pour son Sahara. Alger n’a d’autre choix que d’embrasser, tôt ou tard, une réalité où le pragmatisme, la collaboration et le dialogue prennent le pas sur les vieilles rancœurs. Le monde évolue, et il est grand temps que l'Algérie le rejoigne. Il en va de la stabilité et du développement de toute la région.



Mehdi Ouassat