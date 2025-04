Paniers-repas : Des mesures organisationnelles pour la protection de la sécurité des établissements pénitentiaires

08/04/2025

La Délégation générale à l'Administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) s'est déclarée déterminée à prendre les mesures organisationnelles nécessaires pour assurer la protection de la sécurité des établissements pénitentiaires, après avoir constaté que des familles de détenus profitent des paniers-repas exceptionnels à l'occasion de l'Aïd Al-Fitr pour tenter d'introduire des produits ou des objets interdits dans les prisons.



Dans un communiqué, la DGAPR indique qu'elle veille à faire bénéficier, à titre exceptionnel, les détenus de paniers-repas lors des fêtes religieuses en exécution d'une décision prise dans ce sens, compte tenu de l’impact psychologique bénéfique d'une telle initiative sur les pensionnaires et son rôle dans la préservation des liens avec leurs familles. A cet effet, l'Administration œuvrera à la mobilisation de ses ressources humaines et logistiques afin que ces opérations puissent se dérouler dans les meilleures conditions.



Toutefois, un certain nombre de familles de détenus mettent à profit les paniers-repas pour faire passer des produits prohibés au profit de leurs proches incarcérés, en violation des lois et règlements en vigueur, relevant que durant Aïd Al-Fitr, des tentatives d'introduction de produits illicites ont été signalées dans nombre d'établissements pénitentiaires.



En effet, des gâteaux et autres denrées alimentaires autorisés ont été mélangés à des comprimés psychotropes dont la consommation par les prisonniers risque de porter atteinte à la sécurité et à l'ordre au sein des prisons, ajoute la même source.



Ces pratiques ont nécessité la prise de mesures légales immédiates à l'encontre des personnes impliquées, tout en avisant les parquets compétents des cas enregistrés, souligne le communiqué, précisant que le panier-repas a été le principal moyen d'introduction de ces produits.



"Face aux comportements illégaux et irresponsables de certaines familles de détenus, la Délégation générale n'hésitera pas à l'avenir à prendre les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité des établissements pénitentiaires et la sûreté des détenus et des fonctionnaires", conclut-on.