Paiement sur chèques : Repli des incidents déclarés

04/08/2025

La Centrale des Incidents de Paiement sur Chèques a recensé 487.613 incidents de paiement déclarés en 2024, en baisse de 4,7% par rapport à l’année précédente, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



En valeur, le montant de ces incidents a accusé un recul de 4% à 16,1 milliards de dirhams (MMDH), tandis que le nombre de régularisations a atteint 192.346, en hausse de 50,4% pour un volume qui a quasiment doublé à 5,4 MMDH, précise BAM dans son rapport annuel sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l'exercice 2024.



Cette progression serait essentiellement liée à la mesure d’amnistie en faveur des émetteurs de chèques sans provision qui était en vigueur au cours de l’année 2024, explique la même source.



S’agissant des impayés sur les Lettres de Change Normalisées, ils ont augmenté de 5,5% à 617.967 cas. En parallèle, les régularisations se sont établies à 27.432 cas contre 27.149 en 2023.



En ce qui concerne la Centrale des Crédits, le nombre de contrats de crédits actifs a augmenté de 1% à 5,8 millions de contrats, dont 66% ont été alloués par les banques, 17% par les associations de microcrédit, 16% par les sociétés de financement et 1% par les banques et fenêtres participatives. Pour ce qui est du nombre d’emprunteurs global, il s’est stabilisé à 3,2 millions de clients dont 95% de personnes physiques.



Le service des Chèques Irréguliers a couvert plus de 17,6 millions de RIB ayant enregistré des irrégularités, dont 15,6 millions émanant de comptes clôturés, 2,1 millions de ceux frappés par une interdiction bancaire ou judiciaire et 485.000 comptes frappés d’indisponibilité, tandis que 3,2 millions de chèques ont fait l’objet d’une opposition.



Les consultations réalisées par les usagers de ce service ont fait ressortir que la part des chèques frappés d’irrégularité a représenté 6,4%.