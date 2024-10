PLF 2025 : Les besoins résiduels de financement à 63,51 MMDH

21/10/2024

Les besoins résiduels de financement du projet de loi de Finances (PLF) de 2025 s'établissent à 63,51 milliards de dirhams (MMDH), en baisse de 0,36% comparativement à l'année précédente, ressort-il de la note de présentation de ce projet.



Ces besoins résultent de charges de plus de 721,31 MMDH qui sont supérieures aux ressources (657,8 MMDH), précise cette note de présentation publiée sur le site du ministère de l'Economie et des Finances.



Au détail, les charges, qui enregistrent une augmentation de 13,01% par rapport à 2024, se répartissent sur le Budget de l'Etat (hors amortissements de la dette publique à moyen et long termes) avec 494,6 MMDH, les Comptes spéciaux du Trésor - CST (162,55 MMDH), l'amortissement de la dette publique à moyen et long termes (62,15 MMDH) et les Services de l'Etat gérés de manière autonome - SEGMA (2,01 MMDH), fait savoir la même source.



Concernant les ressources, qui affichent une croissance de 14,49% comparativement à 2024, elles se répartissent sur le Budget de l'Etat (hors produits des emprunts à moyen et long termes) avec 368,84 MMDH, les CST (161,94 MMDH), les produits des emprunts à moyen et long termes (125 MMDH) et les SEGMA (2,01 MMDH), rapporte la MAP.



Ainsi, le solde du Budget de l'Etat (hors produits des emprunts et amortissement de la dette publique à moyen et long termes) pour l'année 2025 est de -126,36 MMDH, contre -124,75 MMDH en 2024.