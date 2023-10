PLF-2024. Groupe Al Omrane : Un investissement prévisionnel de plus de 4,44 MMDH en 2024

26/10/2023

Le Groupe Al Omrane prévoit un investissement de plus de 4,44 milliards de dirhams (MMDH) en 2024 et de 4,59 MMDH en 2025, ressort-il du rapport sur les établissements et entreprises publics (EEP) accompagnant le PLF-2024.



A fin juin dernier, le Groupe a réalisé des investissements de 2,05 MMDH contre près de 2,59 MMDH durant la même période en 2022, fait savoir ce rapport publié sur le site du ministère de l'Économie et des Finances.

En outre, Al Omrane a amélioré son chiffre d'affaires de 2,77% par rapport au S1-2022, pour atteindre 1,74 MMDH.



En prévision de clôture de 2023, le chiffre d'affaires devrait reculer de 3% à 4,2 MMDH et le résultat net progresserait de 8% à 242 millions de dirhams (MDH).



Au volet de la production et de commercialisation au titre de l'année 2023, le Groupe, malgré un contexte marqué par la persistance d'une conjoncture défavorable, anticipe le maintien du niveau de 2022, avec notamment la mise en chantier de 13.928 unités de production nouvelle (+6% par rapport à 2022) et de 60.123 unités de mise à niveau urbaine (+2). Al Omrane prévoit, également, l'achèvement de 21.191 unités de production nouvelle (+19%), de 71.103 unités de mise à niveau urbaine (-7%) et de 1.073 unités en partenariat (-46%).



Sur un autre plan, le Groupe prévoit, dans le cadre de son plan d'action pour l'exercice 2023, la démolition de 5.118 baraques, soit une baisse de 14% par rapport à 2022, la livraison de 16.200 unités (-27%), la délivrance de 15.130 contrats de vente (-1%) et la création de 31.400 titres fonciers (+52%).