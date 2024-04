Ouverture officielle vendredi de la Mosquée Mohammed VI d’Abidjan

03/04/2024

Conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, la Fondation Mohammed VI des oulémas africains va procéder, en collaboration avec les autorités ivoiriennes compétentes, notamment le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques (COSIM) et la Section ivoirienne de la Fondation, à l'inauguration officielle de la Mosquée Mohammed VI d’Abidjan lors de la Prière du vendredi 26 Ramadan 1445 de l’Hégire, correspondant au 5 avril 2024.



Le prêche du vendredi sera prononcé par le représentant du Conseil supérieur des oulémas du Royaume du Maroc, en présence d’un certain nombre de personnalités officielles et religieuses marocaines et ivoiriennes.



A cet égard, une veillée religieuse en commémoration de Laylat Al Qadr (la Nuit du destin) sera célébrée au sein de la Mosquée Mohammed VI d’Abidjan le jour même de son inauguration, avec la participation des oulémas, des califes de confréries soufies et des guides religieux ivoiriens et marocains, fait savoir la Fondation Mohammed VI des oulémas africains dans un communiqué.



L’animation de la Nuit bénie du destin comblera de ses bienfaits, dans un climat de quiétude et de paix spirituelle, les fidèles ivoiriens et marocains.



Témoignant de la Haute Vision de Sa Majesté le Roi, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, qui reflète Son engagement particulier en faveur de la protection des constantes religieuses, la Mosquée Mohammed VI d’Abidjan œuvrera à la diffusion de la sagesse, à l’enseignement du Saint Coran, à la célébration de la prière, ainsi qu’à la promotion des valeurs nobles de paix, de tolérance et de dialogue, telles que prônées par la religion musulmane.



Fidèle à sa mission, la Mosquée Mohammed VI d’Abidjan optera au partage de l'expertise marocaine en matière de gestion du champ religieux et ce, sur la base des fondamentaux religieux communs entre les deux pays, symbolisant ainsi les liens fraternels et historiques entre les peuples ivoirien et marocain, précise le communiqué.



Les travaux de construction de la Mosquée Mohammed VI d’Abidjan ont été lancés le 3 mars 2017 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, accompagné de Son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire.

Les travaux réalisés, par des artisans marocains, ont obéi scrupuleusement aux normes architecturales marocaines traditionnelles et authentiques dans toute leur splendeur.



L’édifice de la Mosquée s’étend sur une superficie de 25.000 m2 et comprend une salle de prière avec une capacité d’accueil de 7000 fidèles, ainsi qu’une salle de conférences, une bibliothèque, un complexe commercial, des espaces verts, un pavillon administratif, un logement pour l’imam et un parking.