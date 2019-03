Ouverture officielle à Rabat des Journées de la Francophonie

22/03/2019

Les Journées de la Francophonie 2019 se sont officiellement ouvertes, lors d'une cérémonie organisée mercredi soir au Théâtre Mohammed V de Rabat, en présence d'une pléiade de personnalités du monde politique, diplomatique et culturel. Du théâtre, des contes, des chants, de l'expression graphique, des concerts, des conférences-débats, des films, des expositions, des ateliers continus, la redoutable et redoutée "Grande dictée", la conférence inaugurale de la Chaire de la Francophonie, le prestigieux "Cycle de conférence des ambassadeurs" ou la Francophonie solidaire autour des enfants malades, un programme riche, diversifié et ouvert à tous est dédié à la célébration de la Francophonie, et ce jusqu'au 31 mars.

Ce programme initié par les ministères des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le groupe des ambassadeurs francophones au Maroc, l’Agence universitaire de la Francophonie au Maghreb (AUF) et l’Institut français du Maroc, reflète l'intérêt qu'accorde le Royaume à la diversité culturelle et son attachement aux valeurs et principes de la Francophonie.

S'exprimant à cette occasion, la représentante du Maroc auprès de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), chargée de la coopération culturelle auprès du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nadia El Hnot a souligné que cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la Francophonie, notant que cette célébration symbolise le pacte de solidarité qui lie les pays de l'espace francophone, témoignant d'une coopération privilégiée et des initiatives et actions concrètes dans les domaines de la culture, de l'éducation, de la jeunesse, de la formation et de l’enseignement... En célébrant la Francophonie, le Maroc réaffirme sa diversité linguistique et culturelle et réitère son attachement à la grande famille francophone qui regroupe des citoyens de différents horizons, nationalités, croyances et ethnies mais qui partagent la même langue à savoir le français et les mêmes valeurs de paix, de dialogue, de respect des droits et des libertés et de solidarité, a-t-elle dit.

Cette manifestation culturelle a été marquée par l'organisation d'un défilé des costumes traditionnels à l'initiative de la Confédération des étudiants et stagiaires africains étrangers au Maroc. De même, une exposition du grand artiste-peintre Afif Bennani et du jeune peintre talentueux Zakaria Bassin a été inaugurée par la même occasion.

La Fête de la Francophonie 2019 célèbre la richesse de la diversité culturelle de l'espace francophone, une langue en partage pour plus de 275 millions de locuteurs dans le monde. Dans ce cadre, des manifestations culturelles et artistiques seront organisées dans plusieurs villes du Royaume, dont Rabat, Casablanca, Marrakech et Fès.