Ouverture en grande pompe de la 20ème édition du FIFM

La Fête du film s'empare de Marrakech

26/11/2023

La 20ème édition du Festival international du film de Marrakech s'est ouverte, vendredi au Palais des congrès de la cité ocre, en présence d’une panoplie de stars du 7ème art et de grandes figures des mondes de la culture, des médias et des arts.



Comme chaque année, le public s'est massé à l'entrée du prestigieux Palais des congrès, pour voir défiler ces grandes pointures du cinéma qui rehaussent, par leur présence, cette manifestation cinématographique qui a acquis ses lettres de noblesse et figure désormais parmi les rendez-vous incontournables du cinéma universel. Des invités de marque se sont ainsi succédé sur le tapis rouge pour la traditionnelle montée des marches pour le plus grand bonheur de leurs fans, venus nombreux les acclamer et, si possible, leur serrer la main.



Sous un tonnerre d'applaudissements, l'assistance a par la suite accueilli la présidente du Jury de la compétition officielle de cette nouvelle édition, l'actrice et productrice américaine oscarisée Jessica Chastain, ainsi que les membres du Jury, à savoir l’actrice iranienne Zar Amir, la comédienne française Camille Cottin, l’acteur et réalisateur australien Joel Edgerton, la réalisatrice britannique Joanna Hogg, la réalisatrice américaine Dee Rees, le réalisateur suédo-égyptien Tarek Saleh, l’acteur suédois Alexander Skarsgard et l’écrivaine franco-marocaine Leïla Slimani.



A cette occasion, Mme Chastain a exprimé ses vifs remerciements à SM le Roi Mohammed VI de même qu’à SAR le Prince Moulay Rachid, président de la Fondation du Festival International du Film de Marrakech, ainsi qu’à la conseillère du président de la Fondation du Festival, Melita Toscan du Plantier pour avoir contribué à la réussite et au rayonnement de ce festival qui a pu s'affirmer au fil des éditions comme un rendez-vous majeur dans l'agenda culturel du Royaume.



"Tout au long de l’Histoire, l’art a servi de vecteur privilégié de communication et de sensibilisation aux questions sociales, en vue de favoriser un changement positif", a-t-elle souligné, se félicitant de la forte présence féminine cette année au sein du jury qui compte six femmes et trois hommes.



La cérémonie inaugurale a été marquée par un hommage rendu au grand acteur danois à la carrière internationale Mads Mikkelsen. Ce dernier a reçu l’Étoile d’Or du Festival des mains au grand acteur américain Willem Dafoe. L'acteur de renommée mondiale a exprimé sa joie de faire partie de cette célébration qui met en valeur la place et l'impact du cinéma scandinave sur la scène cinématographique mondiale, estimant qu'une telle reconnaissance constitue une source de motivation pour les artistes pour persévérer dans la bonne direction.



L'artiste a également remercié les organisateurs pour l'avoir invité à cet événement international et lui avoir décerné ce prix honorifique, faisant part de sa profonde joie de revenir dans la ville ocre qu'il a déjà visitée lors d'un événement mettant à l'honneur les cinéastes scandinaves. «C’est incroyable pour quelqu’un qui était jeune hier à Copenhague, qui ne rêvait pas d’être acteur, mais qui avait néanmoins des héros qui l’inspiraient dans le monde des histoires humaines, de pouvoir rencontrer ces héros et de partager la scène avec eux», a-t-il ajouté.



A côté de Mikkelsen, le Festival international du film de Marrakech décernera l'Étoile d'Or au réalisateur marocain Faouzi Bensaïdi, un acteur phare du cinéma marocain et l’un de ses représentants les plus illustres à l’international, ses films étant régulièrement sélectionnés dans les plus grands festivals du monde.



Une grande place est, par ailleurs, consacrée aux échanges avec le public, notamment des conversations quotidiennes avec des artistes de renom dans le cadre de la série «In Conversation with». Entre anecdotes savoureuses et discussions à bâtons rompus sur leur vision et leur pratique du métier, acteurs, réalisateurs, scénaristes et producteurs sont conviés dans le cadre de cette série, à échanger librement avec le public du Festival.



Débuts palpitants de la compétition officielle



La compétition officielle a été inaugurée par la projection de "Excursion" de la réalisatrice bosnienne Una Gunjak. Le film raconte l'histoire d'Iman, une adolescente en quête de validation qui invente une grossesse, se plongeant ainsi dans une controverse qui se déroule d'une manière imprévisible. Le film explore habilement les dynamiques sociales et émotionnelles entre des individus naviguant dans l'espace ambigu entre l'adolescence et la maturité.



À l'occasion de cette projection, Una Gunjak a exprimé sa joie de faire partie de la compétition officielle du FIFM. «J'attends avec impatience de voir ce que le public pense de notre film et comment il résonne ici au Maroc», a-t-elle indiqué. L'actrice Asja Zara Lagumdžija, qui joue le rôle d'Iman, s'est, quant à elle, dite fière de faire partie de cette compétition. «C'est ma première fois à ce festival et je suis déjà amoureuse de chaque petit détail à son sujet», a-t-elle souligné,



Le documentaire "Bye Bye Tibériade" de sa réalisatrice Lina Soualem a également été projeté samedi, dans le cadre de la compétition officielle. Ce film autobiographique est une histoire humaine, qui aborde la nostalgie de l'expatrié pour sa terre natale ainsi que les questions des racines et de l'identité.



"Bye Bye Tibériade" retrace l'histoire de Hiam Abbas, mère de la réalisatrice, une citoyenne palestinienne qui partage ses souvenirs avec sa fille, évoquant sa vie avec sept sœurs dans leur pays natal qu'elle a quitté il y a trente ans avant d'y retourner. Le récit traverse différents lieux à travers une riche collection d'archives, photos et vidéos.



Cette pellicule de 82 minutes, co-produite entre la Palestine, la France, la Belgique et le Qatar, met en lumière le rôle central de la famille dans la consolidation des liens identitaires avec son pays.



Lina Soualem a exprimé sa fierté de présenter ce film lors de ce prestigieux festival international, ajoutant que le film s'appuie sur des archives photographiques de son père, qui capturait la Palestine dans les années 90. Pour elle, ces archives représentent une période historique influente et significative.



La mère de la réalisatrice, Hiam Abbas, a assisté à la projection et a été émue par l'affluence considérable dans la salle. Elle a exprimé sa gratitude au public marocain pour son accueil chaleureux et a mis en avant l'importance du cinéma comme moyen d'expression des émotions.



20 ans de magie cinématographique



Le Palais des congrès de Marrakech a été illuminé par la présence d'imposantes figures du cinéma marocain et international, venus assister, samedi soir, à une cérémonie qui célèbre la 20ème édition du Festival.



Cet événement a été une occasion idoine pour célébrer le parcours exceptionnel du festival, et ce depuis son lancement par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et la Présidence de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid de sa Fondation, pour qu’il devienne aujourd’hui une consécration internationale du 7ème art et un pont qui relie différentes cultures.



S’exprimant à cette occasion, la conseillère du président de la Fondation du FIFM, Mélita Toscan du Plantier a adressé ses remerciements à SM le Roi Mohammed VI, pour Son ambition qui a permis au Maroc d’avoir un festival cinématographique de grande envergure internationale, ainsi que pour avoir placé Sa confiance en son mari, le regretté producteur de cinéma français Daniel Toscan de Plantier, qui a conçu la première édition du festival.



Mme de Plantier a également remercié Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, Président de la Fondation du FIFM, pour Sa confiance, Sa créativité et Son soutien permanent au festival.



Par ailleurs, Mme de Plantier est revenue sur le riche parcours du festival qui, tout au long de ses vingt éditions, a accueilli des cinéastes de renommée mondiale et s'est donné pour mission de découvrir de nouveaux talents cinématographiques et de soutenir le cinéma marocain, honorant également des personnalités nationales et cinématographiques largement reconnues dans le monde du 7ème art et accueillant de nombreuses masterclasses dans ce domaine.



De son côté, le vice-président délégué de la Fondation du Festival international du film de Marrakech, Faïçal Laraïchi, a relevé la place prépondérante qu'occupe désormais ce festival au niveau international, notant qu’en accueillant de nombreuses stars du cinéma, ce festival prouve à quel point le 7ème Art est une langue universelle qui transcende les frontières, linguistiques, culturelles et géographiques. Il a, par ailleurs, indiqué que cet événement international a eu l'honneur de recevoir des artistes "oscarisés" et des personnalités majeures ayant contribué au progrès de l'industrie cinématographique à travers le monde, soulignant que leur présence à Marrakech constitue une source d'inspiration pour les jeunes artistes.



Outre ces allocutions, la cérémonie a été marquée par la projection d'un film rétrospectif documentant les moments forts qui ont caractérisé cet événement international, dont les objectifs tournent autour de la promotion d’œuvres cinématographiques de qualité, la mise à niveau artistique du cinéma mondial, le développement de l'industrie cinématographique au Maroc et la promotion de l'image du Royaume au niveau mondial.



Mehdi Ouassat