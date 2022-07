Ouverture du poste-frontière Allenby

La médiation marocaine sous le leadership de S.M le Roi MohammedVI saluée à travers le monde

18/07/2022

Le rôle de la médiation marocaine, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans l'ouverture sans interruption du poste-frontière Allenby, reliant la Cisjordanie et la Jordanie, a été mis en avant samedi par de nombreux médias internationaux, arabes et hébreux.

Ainsi, "Alaraby Aljadeed", édité à Londres, écrit qu'une médiation conduite par SM le Roi Mohammed VI et le président Joe Biden a donné lieu à un accord sur l'ouverture de l’unique poste-frontière entre la Jordanie et la Cisjordanie, relevant que ce poste était, la plupart du temps, fermé aux voyageurs.

Dans un entretien téléphonique avec le président palestinien Mahmoud Abbas Abou Mazen, suite au rétablissement des relations entre le Maroc et Israël, le Souverain avait souligné que le Royaume place toujours la question palestinienne au même rang de la question du Sahara marocain, rappelle le journal, ajoutant que SM le Roi avait assuré au président palestinien que l’action du Maroc pour consacrer la marocanité du Sahara "ne se fera jamais, ni aujourd’hui ni dans l’avenir, au détriment de la lutte du peuple palestinien pour ses droits légitimes.

" Pour sa part, le journal israélien "Haaretz" relève que des équipes de travail marocaines, américaines, palestiniennes et israéliennes avaient œuvré conjointement au cours des derniers mois pour parvenir à maintenir le passage ouvert 24h/24.

Son confrère "I24" a, de son côté, fait savoir que la ministre israélienne du Transport, Merav Michaeli, et son équipe étaient en contact avec des parties américaines, marocaines et palestiniennes pour permettre l'ouverture du poste-frontière Allenby de façon permanente.

La publication note que cette initiative a reçu une plus grande impulsion avec la visite du président américain, ajoutant que la décision se concrétisera dès que les conditions logistiques seront réunies, notamment le recrutement du personnel nécessaire.

Le quotidien "Jerusalem Post" écrit qu'après des mois d'entretiens entre Palestiniens, Israéliens et Marocains, le poste-frontière Allenby sera ouvert sans interruption, précisant que la décision entrera en vigueur dès la finalisation des dispositions logistiques, dont la question des ressources humaines.

Sous le titre "Une médiation marocaine conduit à l'ouverture, sans interruption, d'un poste-frontière", le média saoudien "Alarabiya.net" écrit que la médiation menée par le Royaume du Maroc et les Etats-Unis a permis de parvenir à un accord pour l'ouverture, sans interruption, de ce poste qui constitue pour les Palestiniens le seul point de passage vers le monde.

Cette médiation reflète l'intérêt porté par SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, à la cause palestinienne et aux conditions de vie des Palestiniens, souligne le journal, ajoutant que la ministre israélienne du Transport a salué les efforts du Souverain et du président américain, ainsi que "leur implication continue en faveur de la paix et de la prospérité au Moyen-Orient".

Suite aux efforts de médiation du Maroc, un accord a été trouvé pour entamer les préparatifs en vue de l'ouverture du poste-frontière 24h/24 et 7j/7 après la finalisation des dispositions logistiques nécessaires, écrit, de son côté, le portail russe "RT Arabic", indiquant que la ministre israélienne du Transport était en contact avec des responsables en Palestine, au Maroc et aux USA pour maintenir le poste-frontière Allenby ouvert de façon quotidienne.

Pour sa part, "Al-Sharq" rapporte que les autorités israéliennes ont annoncé l'ouverture du poste-frontière sans interruption grâce à une médiation directe du Royaume du Maroc, notant que le poste qui se situe à 50km de la capitale jordanienne Amman, sera opérationnel dès que les conditions logistiques seront réunies.

"Almasry Alyoum" s'est également fait l'écho de l'accord sur le début des préparatifs en vue d'assurer l'ouverture, sans interruption, du poste-frontière Allenby reliant la Cisjordanie à la Jordanie, précisant que l'accord a été conclu grâce à une médiation menée par SM le Roi et le président américain.

De son côté, le média turc "TRT Arabi" note qu'en réponse à une médiation marocaine, le gouvernement israélien a décidé d'ouvrir le poste-frontière reliant la Cisjordanie et la Jordanie 24h/24, faisant observer que cette initiative coïncide avec la tournée qu'effectue le président américain dans la région.



Merav Michaeli, ministre israélienne des Transports



La ministre israélienne des Transports, Merav Michaeli, a salué le rôle majeur joué par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la réouverture ininterrompue du pont Allenby. "Sa Majesté le Roi a joué un rôle décisif lors de cet important processus pour la réouverture de ce point de passage", a déclaré la ministre israélienne à Medi 1 News, soulignant la volonté et l'initiative de SM le Roi pour une coopération de toutes les parties concernées.

Elle a salué "le ferme engagement du Souverain en faveur de la paix dans cette région, affirmant que "cette volonté restera un facteur très utile à l'avenir". "La conjoncture est idoine pour reconnaître nos opportunités communes et les saisir, ainsi que d'œuvrer sur ces bases en vue de rendre notre région meilleure", a-t-elle ajouté



Haut responsable US

Un haut responsable de l'Administration du président Joe Biden a tenu à saluer, samedi, "le rôle majeur" joué par le Royaume du Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, dans la médiation pour l'ouverture 24/24 et 7j/7 du poste-frontière Allenby, reliant la Cisjordanie et la Jordanie.

Cette décision d'Israël d'ouvrir ce poste-frontière, qui constitue la seule ouverture des Palestiniens sur le monde, marque l'utilisation, pour la première fois, d'un pays arabe de son pouvoir de médiation entre Israéliens et Palestiniens en vue d’opérer "un changement de politique significatif,” a précisé le responsable US, dont les propos sont rapportés par un journal israélien à grand tirage.

Les efforts de médiation menés par le Royaume du Maroc et les Etats-Unis, avec de hauts responsables israéliens, jordaniens et palestiniens, constituent une dynamique collective "qui a fait la différence", s’est-il félicité, ajoutant que "nous sommes ravis de voir les accords d'Abraham fonctionner au bénéfice des Palestiniens car cela a été une priorité pour l'Administration Biden".



Andrey Kovatchev, eurodéputé

Le député européen, Andrey Kovatchev, a salué l’ouverture, sans interruption, du poste-frontière Allenby/Roi Hussein, reliant la Cisjordanie et la Jordanie, grâce à une médiation directe du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la qualifiant d’’’étape importante vers la paix dans la région’’.

‘’Profonde gratitude à SM le Roi Mohammed VI pour le rôle clé qu'il a joué pour cette étape importante vers la paix et la réconciliation dans la région’’, a tweeté l’eurodéputé et porte-parole pour l’élargissement et le voisinage sud du Parti populaire européen, se disant ‘’ravi de cette décision’’.



Paolo Grimoldi, député italien

Le Maroc "s'affirme à nouveau comme un garant de la stabilité en Méditerranée et au Moyen-Orient", a souligné le député italien Paolo Grimoldi, saluant l'ouverture, sans interruption, du pont Allenby/Roi Hussein reliant la Cisjordanie et la Jordanie, grâce à une médiation directe du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

"Les accords d'Abraham continuent de porter leurs fruits", a écrit, dans un tweet, le président de la délégation parlementaire italienne auprès de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), indiquant que les autorités israéliennes ont décidé l'ouverture, sans interruption, de ce poste-frontière.