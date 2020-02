Ouverture du nouveau marché de gros de poissons à Tétouan

L’opérationnalisation de la nouvelle infrastructure permettra d’assurer un approvisionnement régulier en poisson au profit des citoyens

04/02/2020

Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, a présidé vendredi 31 janvier dernier, l’ouverture du marché de gros de poissons de Tétouan, accompagné de Mohamed Amhidia, wali de la région de Tanger-Tétouan Al Hoceima, du gouverneur de la province de Tétouan Younes Tazi et du président de la Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée Youssef Benjelloun, ainsi qu’un nombre important de directeurs centraux et régionaux.

La mise en place de cette nouvelle infrastructure de commercialisation des produits halieutiques s’inscrit dans le cadre de la convention de réaménagement de l’espace urbain et économique de la ville de Tétouan, signée en avril 2014 devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et d’un partenarial entre l’Office national des pêches (ONP) et la commune urbaine de Tétouan.

Ce projet structurant constitue le dernier maillon du projet de développement, à l’échelle nationale, d’un réseau de 10 marchés de gros de poissons, tel que prévu par la Stratégie Halieutis. Il vient ainsi renforcer les sites de deuxième vente gérés par l’ONP au niveau des villes de Casablanca, Rabat, Oujda, Marrakech, Béni Mellal, Meknès, Taza, Tanger et Inezgane.

Le marché de gros de poissons de Tétouan a été construit sur une superficie de 2 hectares, dont près de 2.167m² couverts, pour un investissement total de 40 millions de dirhams.

Répondant aux meilleures normes internationales en la matière, cette infrastructure est notamment dotée d’un espace de vente à température contrôlée et dispose de plusieurs équipements, à savoir une chambre froide pour l’entreposage des produits, une unité de gestion des contenants normalisés ainsi que divers locaux techniques et sociaux. A l’instar des autres infrastructures de commercialisation, ce marché de gros de poissons est équipé d’un dispositif de vidéosurveillance relié en permanence au système de supervision central.

L’opérationnalisation de cette nouvelle infrastructure permettra de moderniser et de mieux organiser le commerce en gros de poisson au niveau de la région et d’assurer un approvisionnement régulier en poisson au profit des citoyens. Elle a également pour objectif de rapprocher le poisson de la population locale, et ce dans le respect des normes les plus strictes en matière d’hygiène et de salubrité. Enfin, ce nouveau marché de gros de poissons ne manquera pas de contribuer durablement à la dynamique économique et sociale de la région et de renforcer les activités en rapport avec les produits halieutiques.

Il est à rappeler qu’en 2019, l’activité des marchés de gros au poisson gérés par l’ONP a permis de commercialiser près de 167.000 tonnes de produits de la pêche, pour une valeur de 655 millions de dirhams.