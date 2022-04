Ouverture du 1er Salon du livre de Larache

12/04/2022

Les travaux de la première édition du Salon du livre se sont ouverts, vendredi soir à Larache, avec la participation d'un parterre d'universitaires, de critiques d'art, d'écrivains, de poètes et de dramaturges. Le président du Conseil communal de Larache, Abdelmoumen Sbihi, a souligné que la commune, étant consciente du rôle de la culture dans le développement durable, a élaboré un programme d'action visant à promouvoir le domaine culturel et à faire connaître les productions des créateurs de la ville aux niveaux national et international, notant la nécessité d'ériger le tourisme culturel en levier de développement local. Cette édition, organisée par la commune de Larache, en partenariat avec le Centre culturel, met à l'honneur l'écrivain, traducteur et scénariste feu Mohamed Benaboud, l'une des grandes figures culturelles de Larache, a fait savoir M. Sbihi, relevant que le Centre socio-culturel de Larache porte désormais le nom de "Mohamed Benaboud". La cérémonie d'ouverture a été marquée par des témoignages émouvants mettant en avant le parcours singulier de feu Benaboud, ainsi que par l'organisation d'une conférence sur "Le problème de la lecture au Maroc". Au programme de cet événement figurent la présentation de la pièce théâtrale "La dernière visite" par l'Association "Espaces culturels", la signature du roman "Blond, noir" d'Abdenacer Mabchour, et la présentation de l'ouvrage "Qu'estce que le cinéma?" du réalisateur Mohamed Chrif Tribak, et du livre "Le processus cognitif" de Mohamed Sarrou, ainsi que des ateliers de maquillage artistique et de théâtre, animés respectivement par les Associations Charif Al Idrissi et Chouala pour l'éducation et la culture. Cette édition, qui se poursuivra jusqu'au 2 mai, sera ponctuée également par un atelier d'arts plastiques, au profit des enfants, animé par l'Association "Dar El Fan", et un atelier de théâtre pour enfants, animé par l'Association "les amis des arts". Cet événement culturel sera marqué aussi par la signature des recueils poétiques "Mahw Mozah" de Mohamed Abed, "Souk El Kalam" d'El Amrani Srifi et "Fawrat sokoun" de Zahra Tligui, et un séminaire sur le développement historique de la ville de Larache, animé par l'Association Archives de Larache. Cette édition, qui vise à rapprocher les publications des écrivains marocains des lecteurs, afin de promouvoir la diffusion des connaissances, sensibiliser à l'importance de la lecture et encourager la lecture chez les enfants et les adolescents, connaît la participation de plusieurs maisons d'édition régionales et nationales.