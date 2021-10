Ouverture du 14ème Festival international du Théâtre universitaire de Tanger

26/10/2021

La 14ème édition du Festival international du théâtre universitaire de Tanger (FITUT) s’est ouverte, lundi au Centre culturel Ahmed Boukmakh, en présence d’un parterre d’universitaires, dramaturges, artistes et d’étudiants marocains et étrangers. La cérémonie d’ouverture de cet événement, placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, a été marquée par la présence notamment du wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, du président du Conseil de la région, Omar Moro, du maire de Tanger, Mounir Laymouri, du directeur régional de la culture, Kamal Ben Laymoun, des présidents d’établissements universitaires, et nombre d’acteurs culturels et artistiques. S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, le président de l’Université Abdelmalek Essaâdi, Bouchta El Moumni, a souligné que cette édition, placée sous le thème “Ravivons la flamme du théâtre”, intervient après le grand succès de la 13ème édition, notant que ce festival constitue l’un des rendez-vous culturels les plus importants de l’Université et un événement marquant dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, qui est devenue, sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, une destination d’excellence et une source de fierté pour ses habitants et les Marocains en général. M. El Moumni a, à cet égard, réitéré la ferme détermination de l’Université à contribuer à raviver le rayonnement civilisationnel et culturel de la “perle du Nord”, à travers le dialogue prôné par “le père des arts”, et à faire découvrir les talents de l’université aux niveaux local, national et international, rappelant que la promotion des activités culturelles au sein de l’université constitue un axe majeur quant à l’épanouissement des étudiants, que ce soit au cours de leurs études ou bien dans leur vie professionnelle.