Ouverture des travaux du 27ème Forum entreprises de l’EHTP

Etablir un trait d’union entre l'étudiant ingénieur et le marché du travail

09/05/2024

Les travaux du 27ème Forum entreprises de l'Ecole Hassania des Travaux Publics (EHTP), se sont ouverts, mercredi à Casablanca, sous le thème "Réédification du Haut Atlas : Essor d'une ingénierie marocaine érigée sur l'innovation, la durabilité et la solidarité".



Ce forum, organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi MohammedVI, en partenariat avec le ministère de l’Equipement et de l'Eau, vise à établir un trait d’union entre l'étudiant ingénieur et le marché du travail, en accueillant un groupe d'entreprises marocaines et étrangères de premier plan dans divers secteurs, afin d'inciter les étudiants à s'engager sérieusement dans l'amélioration de la vie économique et sociale, rapporte la MAP.



A cette occasion, le ministre de l'Equipement et de l'Eau, Nizar Baraka a affirmé dans une allocution lue en son nom par le secrétaire général du ministère, Mustapha Fares, que ce forum, placé cette année sous le Haut Patronage de SM le Roi, vient confirmer l'intérêt particulier que le Souverain accorde aux jeunes pour le développement de leurs compétences.



M. Baraka a souligné que ce forum représente un espace approprié pour un dialogue efficace, fructueux et un échange positif entre les entreprises et les étudiants ingénieurs afin d'évaluer leurs qualifications et de façonner leurs voies d'intégration dans le milieu professionnel et socioéconomique, soutenant que le forum est également considéré comme un point de départ pour les débats et les recherches sur les problématiques et les enjeux nationaux actuels, dans le but de proposer des solutions innovantes et des formes d'intervention sur le terrain, que ce soit dans le domaine des études techniques, de l'application ou de l'évaluation de toutes ces interventions.



Le thème de cette édition, a poursuivi le ministre, est inhérent à la relation de l'école avec son environnement et à la prise en compte des questions nationales prioritaires au niveau des politiques publiques et sectorielles, indiquant que ce thème cadre avec les Hautes Instructions Royales relatives à la mise en œuvre du programme d'urgence de relogement des sinistrés et à la prise en charge des catégories les plus touchées par le séisme d'Al Haouz.



Il a, par ailleurs, relevé l'importance du rôle de l'ingénieur dans la gestion des risques et des crises naturelles, ainsi que les enjeux et les défis auxquels il est confronté, ajoutant que ce thème est en parfaite harmonie avec les valeurs de solidarité, de cohésion et de générosité des Marocains et met en avant le rôle de l'ingénieur dans la construction du Maroc post-séisme.

Et de conclure que dans cette optique, il était nécessaire de mettre l’accent sur le rôle de l'ingénieur dans la consolidation de ces valeurs, la construction et la reconstruction des régions sinistrées, la réouverture des routes, et sa collaboration avec les autorités locales pour trouver des solutions appropriées pour le désenclavement des zones reculées et l’acheminement de l’aide et des matériaux nécessaires.



De son côté, le directeur de l’EHTP, Jaouad Boutahar, a affirmé que le thème de cette édition est en phase avec la mission et les valeurs de l’Etablissement, mettant en relief l’existence de grands défis nécessitant des solutions créatives et novatrices de la part des ingénieurs, qui joueront un rôle majeur dans la construction d’un avenir résilient.



M. Boutaher a souligné que l’EHTP est un établissement leader dans le domaine de la formation des ingénieurs depuis plus d'un demi-siècle, précisant que l’école célèbrera en juillet prochain la sortie de la 50ème promotion du cycle d'ingénieurs de l’EHTP dans ses différentes spécialités, notamment dans les domaines de la construction et du bâtiment.



"Notre capital humain formé par l’EHTP, a su porter l’étendard de l’excellence de l’ingénierie marocaine au niveau national et même international. En effet, il a accumulé une grande compétence et expertise dans le domaine de la construction et l’infrastructure de bâtiment", a-t-il ajouté, notant que c’est dans un contexte de continuité que l’ingénieur de demain se doit de devenir encore plus novateur afin de penser, d’adopter et de maîtriser les meilleures pratiques scientifiques techniques, durables et résilientes.



Le Forum EHTP-Entreprises, carrefour de rencontres entre les différents acteurs du monde professionnel, constitue une plateforme d'échanges privilégiée entre les étudiants, les diplômés de l'EHTP, et les entreprises les plus prestigieuses du pays et de la région, offrant également une plateforme unique aux étudiants de présenter leurs projets et initiatives visant à contribuer à la reconstruction du Haut Atlas.