Ouverture des candidatures pour le Prix de la traduction Ibn Khaldoun-Senghor 2025

05/02/2025

L'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALECSO) et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) ont annoncé l’ouverture des candidatures pour le Prix de la traduction Ibn Khaldoun-Senghor au titre de l'année 2025, qui récompense les meilleures traductions d’œuvres littéraires ou en sciences humaines et sociales du français vers l’arabe et de l'arabe vers le français.



La compétition pour le prix, ouverte jusqu’au 30 juin prochain selon le site officiel de l’ALECSO, est destinée aux traducteurs et traductrices (remplissant les critères définis par le règlement du prix), ainsi qu’aux universités, aux instituts d’enseignement supérieur et centres d’études et de recherche dans le monde arabe et l’espace francophone.



La candidature à ce prix concerne également les associations et fédérations nationales, en plus des personnalités éminentes du monde de la traduction, de l’arabisation et des maisons d’édition.



Créé en 2007, ce prix a pour objectif d'encourager les traducteurs à promouvoir la diversité linguistique et culturelle et à valoriser leurs efforts dans l’enrichissement mutuel des cultures arabe et francophone.

Bouillon de culture

Recettes des salles cinématographiques



Les salles cinématographiques ont généré des recettes de l'ordre de 127 millions de dirhams (MDH) en 2024, contre 89 MDH en 2023 et 77 MDH en 2022, a indiqué, lundi, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

Répondant à une question orale à la Chambre des représentants, M. Bensaid a fait savoir que le nombre des spectateurs ayant fréquenté les salles cinématographiques en 2024 s'est élevé à 2.200.000, contre 1.700.000 visiteurs en 2023, notant que l'ouverture de plusieurs salles de cinéma à travers les différentes régions du Royaume et la concurrence ont contribué à la hausse du nombre des fréquentations.



Le ministre a, par ailleurs, précisé que la production cinématographique internationale au Maroc a atteint, pour la première fois, 1,5 milliard de dirhams (MMDH), contre environ 1 MMDH en 2023 et 600 MDH en 2022, ce qui traduit la dynamique positive que connaît le secteur cinématographique au Maroc.