Ouverture des candidatures pour la 44ème édition du Prix Hassan II des manuscrits

02/08/2024

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a annoncé, jeudi, l'ouverture des candidatures pour la 44ème édition du Prix Hassan II des manuscrits, jusqu'au 6 septembre.



Le Prix, qui porte sur les livres manuscrits en langues arabe et amazighe, et en expression hassanie, comprend deux catégories, indique le ministère dans un communiqué.



La première catégorie concerne les livres manuscrits, notamment les ouvrages, notes personnelles, cahiers scientifiques, fatwas, correspondances, recueils de poèmes, groupes de musique et chants du melhoun, qu'ils soient rédigés séparément ou rassemblés dans des cahiers, tandis que la deuxième concerne les documents manuscrits, dont les Dahirs chérifiens, les correspondances officielles ou personnelles, les actes de jurisprudence, les registres de comptabilité, les attestations universitaires, les licences scientifiques et les certificats de généalogie, précise la même source.



Le Prix Hassan II des manuscrits est composé du Prix d'encouragement décerné dans les douze régions du Royaume d'une valeur de 30.000 DH, et du Grand prix national, d'une valeur de 100.000 DH, décerné aux meilleurs manuscrits ayant remporté le Prix d'encouragement.



Un comité scientifique spécialisé sera chargé de l’examen et de l’évaluation des manuscrits et des documents participants, souligne le communiqué, notant que le ministère s'engage à garantir leur préservation jusqu’à leur restitution à leurs propriétaires après numérisation, en vue de les conserver au sein de la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc et de l'institution Archives du Maroc.



Les personnes souhaitant participer sont appelées à déposer leurs dossiers de candidature auprès des directions régionales ou provinciales relevant du ministère contre un récépissé, relève la même source, soulignant que chaque dossier doit être accompagné d'une copie de la carte d’identité nationale, et d’une copie du relevé d'identité bancaire (RIB).



Le propriétaire des manuscrits s'engage à déclarer que documents participants sont sa propriété et n'ont pas fait l'objet de candidatures dans des éditions antérieures, conclut le communiqué.

Bouillon de culture

Subvention

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a annoncé les résultats du soutien aux associations et organismes culturels, festivals et manifestations culturelles et artistiques au titre de l'année 2024, qui a atteint un total de 8,59 millions de dirhams.

Cette subvention a été accordée à 176 projets sur 842 présentés, pour un coût total de 8.597.500 dirhams, souligne un communiqué du ministère, relevant que la commission chargée de l'étude des appels à projets au titre de 2024 a tenu une série de réunions pour décider des projets répondant aux conditions requises pour bénéficier du soutien.



Ces projets, précise la même source, sont répartis entre les manifestations culturelles (67 projets), les festivals culturels et artistiques (107) et les associations partenaires (2 projets).

Ce soutien intervient en application des dispositions du décret n° 2.12.513 du 13 mai 2013, relatif au soutien aux projets culturels et artistiques, et de la décision conjointe entre le ministre de la Culture et le ministre de l'Économie et des Finances n° 1387.15 du 9 mars 2015, relative à la détermination des modalités de soutien aux associations et organismes culturels, aux syndicats artistiques, aux festivals et aux manifestations culturelles et artistiques.

Cette mesure intervient également en appui à la politique de proximité culturelle adoptée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - département de la Culture en matière de soutien aux programmes et activités culturels et artistiques.