Ouverture des candidatures pour la 3ème édition du Prix Ghassan Kanafani du roman arabe

21/03/2024

Le ministère de la Culture palestinien a annoncé l’ouverture des candidatures pour la 3ème édition du Prix Ghassan Kanafani du roman arabe, et ce jusqu’au 1er mai.



Les maisons d'édition, les institutions culturelles, les syndicats, les fédérations, les alliances et associations culturelles et les particuliers sont éligibles à se porter candidats à ce Prix, a indiqué le ministère dans un communiqué.



La short list sera dévoilée en juin, tandis que le 1er lauréat du Prix Ghassan Kanafani du roman arabe sera annoncé le 8 juillet, précise le communiqué.

Ce prix a été lancé en 2022 par le ministère de la Culture palestinien, à l’occasion du 50ème anniversaire de la disparition de l’illustre écrivain palestinien feu Ghassan Kanafani.



Il s’assigne pour objectif de récompenser l'excellence en matière de créativité littéraire, culturelle et romanesque, de consacrer les noms de ceux qui ont contribué à la promotion des valeurs nobles et authentiques, tout en les inculquant aux générations arabes, ainsi que de ceux qui ont laissé une empreinte dans le mouvement culturel.



Le Prix Ghassan Kanafani du roman arabe vise également à encourager l'écriture romancière et à mettre en avant les contributions qui promeuvent les valeurs du défunt écrivain, son militantisme pour la liberté, son savoir et sa vision littéraire.



Feu Ghassan Kanafani (1936-1972) était un romancier, un conteur et un journaliste palestinien. Il a innové dans plusieurs genres littéraires, notamment le roman, la nouvelle, le théâtre et la critique. Il est l’auteur d’un grand nombre de publications arabes, dont certaines sont traduites en langues étrangères, notamment "Retour à Haïfa", "Des hommes dans le soleil”, "Umm Saad" et "Tout ce qui vous est resté".

Bouillon de culture

Livres



L'Institut Cervantès de Tanger organise, du 22 au 28 avril, un marché de livres et de revues d'occasion à des prix abordables, et ce à l'occasion de la célébration de la Journée du livre et de la Semaine Cervantès.

Placé sous le slogan "Marché des opportunités littéraires", cet événement l'occasion pour les visiteurs d'enrichir leurs bibliothèques de livres en espagnol.



Atelier



La médiathèque de l'Institut français de Tanger abritera, le 20 avril, un atelier artistique, sous le thème "Oggy et les cafards: fusion artistique franco-marocaine", qui sera animé par l'artiste Yassine Bacha.

"La fusion artistique franco-marocaine mêle avec joie et créativité le célèbre dessin animé français "Oggy et les cafards" aux magnifiques traditions artistiques du Maroc", indique l'Institut, précisant que cet atelier est destiné aux enfants de 10 ans et plus.



Rencontre



L'Institut Cervantès de Tanger abrite, le 26 avril, une rencontre littéraire autour du livre "Cuando los montes caminen" (quand les montagnes marchent", de Youssef El Maimouni, à l'occasion de la Semaine Cervantes.

"Le jeune écrivain, né à Ksar El Kébir et qui a grandi en Catalogne, est l'un des premiers auteurs à écrire un roman sur la participation des Marocains à la guerre civile espagnole sous un angle différent", indique l'Institut.

Cette rencontre sera l'occasion de discuter de ce livre avec les lecteurs à la Bibliothèque Juan Goytisolo de l'Institut, en présence de l'auteur. Le 27 avril à 10h30, une visite aux lieux de la ville de Tétouan qui ont été cités dans le livre sera organisée au profit des participants.



Photographie



Le centre culturel Iklyle de Tétouan organise, jusqu’à samedi, un atelier de photographie, visant à permettre aux participants de découvrir et de maîtriser la photographie.

Cet atelier, animé par Aziz Redouane, encadrant des ateliers des arts appliqués au Centre, s'articulera autour de plusieurs axes, dont la lecture et la composition de la photo (cadrage, angle de prise de vue, éclairage....), la photographie numérique, la photographie en noir et blanc, et en couleur, et l'étude de séquences de différentes œuvres littéraires (roman, poème, chanson...) et leur conversion en story-board) puis en photos.