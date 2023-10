Ouverture de la saison de chasse Abderrahim Houmy appelle à associer les chasseurs à l'exploitation rationnelle des ressources fauniques

30/09/2023

Le directeur général de l'Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), Abderrahim Houmy, a appelé mardi à Salé à associer les chasseurs à l'exploitation rationnelle des ressources fauniques, plaidant en faveur d'une chasse responsable et durable dans le respect des lois en vigueur et de la préservation de la faune.



Le succès de toute stratégie dans le domaine de la chasse dépend de l'implication du chasseur dans la préparation et la gestion des habitats fauniques et dans la mise en œuvre de programmes de développement intégré fondés sur l'exploitation rationnelle des ressources fauniques sans porter atteinte à l'écosystème, a relevé M. Houmy lors d’une journée d'étude et de sensibilisation à l’occasion de l’ouverture de la nouvelle saison de chasse 2023-2024.



Il a dans ce sens rappelé la signature d’une convention de partenariat entre l'ANEF et la Fédération Royale marocaine de chasse (FRMC) pour la période 2023-2027 visant l'implication des chasseurs dans la gestion des ressources sauvages et de leurs habitats, notamment à travers l'action de formation et de sensibilisation, soulignant que l'Agence œuvre à la valorisation de ces ressources par la chasse afin de parvenir à une gestion durable de la faune et à un équilibre entre exploitation et protection.



M. Houmy a par ailleurs évoqué l’évolution que connaît l’activité de la chasse avec une augmentation du nombre des chasseurs, estimé à 70.000 tireurs d'élite, ainsi que des terrains de chasse amodiés, qui s'élèvent à environ 4 millions d'hectares, insistant sur l’importance que revêt ce secteur dans l'accompagnement du développement économique, social et environnemental du pays.



L'ANEF, a-t-il poursuivi, veille à la mise en œuvre de la stratégie "Forêts du Maroc 2020-2030", lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et qui vise à préserver les écosystèmes tout en accordant une grande attention à la valorisation des ressources naturelles, mettant ainsi l'accent sur les efforts de l'Agence dans la lutte contre la chasse banale qui compromet le développement du gibier et la promotion d’une pratique plus organisée et plus prometteuse.



Pour sa part, le président de la FRMC, Ahmed Moussaoui a insisté sur l'importance de la pratique de la chasse pour la préservation de l’écosystème, particulièrement pour le Maroc, pays connu par la diversité de ses ressources fauniques.



Cette nouvelle saison sera marquée essentiellement par des actions visant la lutte contre le braconnage de chasse à travers la conjugaison des efforts entre les gardes fédéraux et la police de la chasse, a-t-il ajouté.



Organisée par l’ANEF et la FRMC, cette journée a été l’occasion de mettre en évidence l'intérêt de la préservation des ressources cynégétiques, ainsi que le rôle fondamental joué par les gardes fédéraux dans l’appui aux unités de l'Agence.



Des ateliers de formation ont été également organisés au profit des chasseurs représentant les différentes associations de chasse opérant au Maroc ainsi que des gardes bénévoles.



Dispensées par les experts de l’Agence, ces formations portent entre autres sur des domaines aussi variés que la législation en matière de chasse, la détection des infractions et la rédaction de procès-verbaux, les normes éthiques et les meilleures pratiques dans l'exercice des fonctions de la police de la chasse.



Par ailleurs, une visite à un site de chasse a été organisée pour prendre connaissance des efforts réalisés par les divers partenaires, à savoir, l’ANEF, la FRMC et les associations de chasse pour la préservation de la faune sauvage en général et les ressources cynégétiques en particulier.



Un lâcher de perdrix gambra symbolisant le début du lancement de la nouvelle saison de chasse 2023/2024 a eu lieu lors de cette visite à laquelle ont pris part le directeur général de l’ANEF et le président de la FRMC.



La tenue de cette journée qui fait suite à la mise en place du nouveau bureau de la FRMC, s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat signée entre l'Agence et la Fédération dans l'objectif de promouvoir leur collaboration en matière de gestion des aménagements cynégétiques, de lutte contre le braconnage, de formation et de sensibilisation des chasseurs.