Ouverture de la Kasbah historique d'Amergou au tournage cinématographique

28/02/2019 Libé

Le ministère de la Culture et de la Communication – Département de la Culture – a annoncé son intention d'ouvrir la Kasbah historique d’Amergou au public et au tournage cinématographique et documentaire, après l’ultime phase de restauration et d’entretien du site. Située dans la province de Taounate, à la commune rurale Moulay Bouchetta Al-Khammar, la restauration de la Kasbah d’Amergou a nécessité un budget avoisinant les deux millions de dirhams, a indiqué le ministère dans un communiqué. Érigée sur une superficie de 1,4 hectare, la Kasbah compte trois portes traversant une muraille fortifiée de 14 tours circulaires et d’une petite forteresse flanquée de 4 tours. Ce site illustre la perfection des ouvrages de l’architecture militaire marocaine médiévale. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement adoptée par le ministère, visant la restauration et la mise en valeur des monuments et des sites historiques et illustrant ses efforts soutenus pour revaloriser ce capital symbolique, en l’articulant à l’élan global de développement afin d’en faire un secteur industriel et touristique productif, d'après la même source.

La Kasbah d’Amergou tire son nom du mont sur lequel elle a été érigée. Elle est considérée comme l’une des plus importantes fortifications construites par les Almoravides. Elle a été inscrite au patrimoine national depuis le 16 janvier 1931 par le Dahir du 10 décembre 1930.