Ouverture de la 8ème édition du Salon de Casablanca du Livre de l’enfant et de la jeunesse

24/11/2022

L'espace de la Direction régionale de la culture à Casablanca a été marqué, mercredi, par la cérémonie d’ouverture de la 8ème édition du Salon du livre de l’enfant et de la jeunesse, tenue du 23 au 27 novembre sous le thème "Dans l'eau, il y a la vie...".



Cette édition, organisée par la Direction régionale du ministère de la Culture, avec le soutien de la Direction du livre, des bibliothèques et des archives et la Direction des arts et en collaboration avec l'Union professionnelle des éditeurs du Maroc et le groupe OCP, sous la supervision de la préfecture des arrondissements d'Anfa, s'inscrit dans le cadre de la politique du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, visant à soutenir les écrivains, encourager les jeunes à la lecture et mettre le livre à la disposition du public.



La cérémonie d'ouverture, à laquelle ont participé de nombreuses personnalités du monde politique, culturel, théâtral et cinématographique, s'est distinguée par la présentation d'un ensemble de performances musicales et de peintures artistiques réalisées par des enfants et des jeunes du conservatoire de musique relevant de la commune de Casablanca.



Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, la Directrice régionale de la culture, Hafida Khouyi, a relevé que cette édition prévoit la participation de 17 exposants qui offriront un éventail de livres d'enfants et de jeunes, avec une programmation culturelle riche et distinguée. "Le thème de cette année +Dans l'eau, il y a la vie..+ s'inspire des orientations Royales pour faire face au stress hydrique et rationaliser la consommation de l'eau", a ajouté Mme Khouyi.



La surprise de l'édition de cette année est représentée par le "planétarium" qui vise à initier les enfants au monde de l'astronomie, a-t-elle soutenu, soulignant dans ce contexte que des ateliers spéciaux seront organisés en partenariat avec "Lydec" et "Casa Baia" pour sensibiliser à l'importance de la question de l'eau et prendre position sur certains enjeux environnementaux importants, au profit des enfants.



De son côté, l’un des exposants, Ibrahimi Mehdi de la maison d'édition "Esprit du livre", explique que cet événement culturel contribue grandement à rapprocher les livres des enfants et à encourager les enfants et les adolescents à lire, ajoutant qu'il constitue aussi une opportunité de rencontre et d'échange entre auteurs et éditeurs, afin de faire progresser le livre dédié aux jeunes. Et de conclure que l'exposition présente un ensemble de livres pour accompagner les programmes scolaires, en arabe, français et anglais, devenus populaires et très demandés par les enfants et leurs parents.