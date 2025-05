Ouverture de la 78ème Assemblée mondiale de la santé avec la participation du Maroc

19/05/2025

La soixante-dix-huitième session de l'Assemblée mondiale de la santé (AMS78) a ouvert ses travaux, lundi au Palais des nations à Genève, avec la participation du ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tehraoui.



Placée sous le thème "Un monde uni pour la santé", l’Assemblée réunit des participants de haut niveau et d’autres acteurs pour discuter de plusieurs points dont un accord historique sur la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies, initié par les Etats membres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).



Fruit de trois années de négociations intensives par l'Organe intergouvernemental de négociation, composé de tous les Etats membres de l'OMS, l'accord sur les pandémies représente une opportunité unique de prémunir le monde contre une répétition des souffrances causées par la pandémie de Covid-19.



Cette proposition est la deuxième à être soumise pour approbation en vertu de l'article 19 de la Constitution de l'OMS, qui autorise les Etats membres à conclure des accords sur la santé mondiale.



L'Assemblée examinera également le budget-programme 2026-2027, qui s'inscrit dans le cadre du 14e programme général de travail de l'OMS, la stratégie mondiale de santé de l'organisation pour la période 2025-2028.



Des décisions seront également prises concernant des priorités telles que l'élimination du cancer du col de l'utérus, la santé pulmonaire et rénale, les maladies rares, la capacité d'imagerie diagnostique, les maladies de la peau, la médecine traditionnelle, l'exposition au plomb, le financement de la santé et la résistance aux antimicrobiens.



Cette année, la réunion se déroule à un moment crucial pour la santé mondiale, alors que les Etats membres font face à des menaces émergentes et à des changements significatifs dans le paysage de la santé mondiale et du développement international.



Le thème de cette année met en évidence l'engagement continu de l'OMS envers la solidarité et l'équité, insistant sur le fait que même en cette période sans précédent, chacun, où qu'il soit, devrait avoir une chance égale de vivre une vie saine.



Parmi les principales priorités de cette session figure le financement durable de l'OMS. Les Etats membres envisageront une augmentation prévue de 20% des contributions fixées (cotisations d'adhésion) dans le cadre du prochain budget programme 2026-2027 (BP26-2027). Ce budget, également soumis à l'approbation de l'Assemblée de la santé, constitue le premier exercice biennal complet de l'OMS dans le cadre de son 14ème programme de travail (2025-2028).



Le budget programme pour 2026-2027 a été consulté par les Etats membres afin de hiérarchiser les activités et d'ajuster le budget aux réalités financières actuelles, en le réduisant de 22%, à 4,267 milliards de dollars US, contre 5,3 milliards de dollars US initialement proposés.



La redéfinition des priorités d'action de l'OMS, incluant des mesures d'économie et des ajustements budgétaires, s'appliquera également à l'année en cours, 2025. L'objectif est de se concentrer sur les activités essentielles de l'OMS et d'accroître son efficacité. Cette redéfinition des priorités est une étape essentielle pour aligner les ressources de l'OMS sur les besoins sanitaires mondiaux les plus urgents et remettre sur les rails les Objectifs de développement durable (ODD) liés à la santé.



En outre, l’Assemblée de la santé examinera environ 75 points et sous-points et devrait approuver plus de 40 résolutions/décisions, dont un grand nombre sont proposées par le Conseil exécutif à sa 156e session, où elles ont déjà été discutées.



L'ordre du jour couvre un large éventail de sujets du programme de travail de l'OMS, tels que le personnel de santé et de soins, la résistance aux antimicrobiens, les urgences sanitaires, la préparation, la polio, le changement climatique et les liens sociaux en tant que déterminants de la santé, entre autres questions.



Au total, 45 événements officiels sont prévus au programme de cette session, dont une réunion de haut niveau pour les donateurs et une table ronde ministérielle sur les données et le financement durable, ainsi que de nombreux événements parallèles organisés par les Etats membres en marge de l’Assemblée.



En amont de cette assemblée, M. Tehraoui a pris part à une série de réunions parallèles organisées le week-end, dont une session ministérielle de haut niveau sur le financement de la santé en Afrique, ainsi que la 27ème session des Rencontres francophones de la santé organisée, sous le thème "Pas de santé sans talents".