Ouverture de la 6ème édition du Trophée international Mohammed VI de boxe à Marrakech

03/02/2023

Le coup d’envoi de la 6è édition du Trophée international Mohammed VI de boxe a été donné jeudi, à la salle omnisport Mhamid à Marrakech.



Rehaussée par la présence du ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, du wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, du président de la Fédération Royale marocaine de boxe (FRMB), Abdeljaouad Belhaj, de Yousuf Al-Kazim, membre du conseil d’administration de l'Association internationale de boxe amateur (IBA), et président de la Fédération qatarienne de boxe (QBF), en plus d’élus locaux et régionaux, la cérémonie d’ouverture a été marquée par la présentation et le défilé des délégations participantes ainsi que par un show artistique donné par le chanteur marocain Hatim Ammor.



Lors de cette première journée, marquée par la programmation de six combats, trois pugilistes marocains, à savoir Mouna Toutir, Fatima Ezzahra Aboulatifa et Oussama Rabii ont été éliminés.

Lors de ce prestigieux tournoi, qui se poursuit jusqu’au 10 février courant, 25 pugilistes marocains, dont 12 boxeuses, défendront les couleurs nationales.



L’équipe nationale féminine est ainsi composée de Yassmine Mouttaki (- 48 KG), Rabab Chedar (- 50 KG), Al Azami (- 52 KG), Bertal Widad (- 54 KG), Hannabou (- 57 KG), Radi Chaimaa (- 60 KG), Amine Nissrine (- 63 KG), Mouna Toutir (- 66 KG), Taoussi Houda (- 70 KG), Aboulatifa Fatima Azzahra (- 75 KG), Felgata (- 81 KG) et Khadija Mardi (+ 81 KG).



L’équipe nationale masculine est de son côté, formée de Essadi (- 48 KG), Mortaji (- 51 KG), Imad (- 54 KG), Semghouli (- 57 KG), Mohamed Hammout (- 60 KG), Nadir (- 63 KG), Oussama Rabii (-67 kg), Hamza Barbari (- 71 KG), Mohamed Rabii (- 75 KG), Assaghir (- 80 KG), Harnouf (- 86 KG), Karim Maatallah (- 92 KG) et Frisse (+ 92 KG).



Placé sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI, ce prestigieux tournoi connait la participation de plus de 200 boxeurs et boxeuses internationaux issus de 36 pays, dont le Maroc, pays hôte.



Organisé par la Fédération Royale marocaine de la boxe, ce tournoi gagne en maturité et intègre la World Boxing Tour (WBT) Golden Belt Series, une nouvelle occasion pour consolider la place du Maroc parmi les grandes nations de la boxe.



Cette admission est une reconnaissance par l’instance internationale de la place de prédilection qu’occupe ce tournoi sur la scène pugilistique mondiale, de même qu’elle représente une belle opportunité pour accompagner l’histoire de la boxe marocaine et développer la communauté d’adhérents à ce sport au Maroc.



Associant compétition, échange et convivialité, cette édition réunit les meilleures sélections masculines et féminines du monde et permettra aux différents athlètes participants d’améliorer leur classement mondial.

La Golden Belt Series est un système de compétition unifiée et une opportunité pour les boxeuses et les boxeurs d’affronter des adversaires d’autres pays, de glaner des titres, de gagner des points au classement mondial, d’enrichir leur expérience et de remporter des primes importantes.



Voici, par ailleurs, les résultats des combats de cette première journée :

Dames :

70-75 kg : Shamonova Anastasiia (Russie) bat Parker Caitlin Anne (Australie)

63-66 kg Ryabets Nadezhda (Kazakhstan) bat Mouna Toutir (Maroc)

70-75 kg Khalzova Valentina (Kazakhstan) bat Batima Ezzahra Aboulatifa (Maroc)

Hommes :

54-57 kg Iozia Fransesco (Italie) bat Udin Asri (Indonésie)

63,5-67 kg Idigov Tarkhan (Russie) bat Oussama Rabii (Maroc)

63,5-67 kg Isgandarov Nabi (Azerbaïdjan) bat Samir Barouf Athoumani (Comores).