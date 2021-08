Ouverture de la 3ème session législative du Parlement Jeunesse du Maroc

05/08/2021

Le Parlement Jeunesse du Maroc a annoncé l'ouverture, lundi, de la séance d'ouverture de la 3ème session législative par visioconférence. Cette séance s'est déroulée en présence du président du Parlement, des membres de son bureau exécutif, ses représentants ainsi que plusieurs journalistes, a indiqué le Parlement Jeunesse du Maroc dans un communiqué. Intervenant lors de cette séance, le président du Parlement Jeunesse du Maroc, Nizar Berdai, a mis l'accent sur les effets de la situation épidémique sur l'organisation de cette rencontre, rapporte le communiqué. Après avoir souligné l'importance de la participation des jeunes dans la politique, M. Berdai a salué la participation des délégations étrangères. Pour sa part, la vice-présidente Zineb Ouadih a mis en avant le rôle de cette structure dans la vie des jeunes en les appelant à déployer tous les efforts pour réussir cette session. Cette rencontre, marquée par les interventions des "jeunes ministres" des six commissions participantes, envisage d'examiner les projets modifiant des lois proposés par lesdites commissions. Dans ce contexte, Imane El Kioui, représentante de la Commission de l'éducation, de la culture et de la communication, a indiqué que le projet de cette commission modifie la loi n° 06.00 formant statut de l'enseignement scolaire privé. De son côté, Othamne Benzakour de la Commission de l'économie et des finances a examiné le projet modifiant la loi n° 47.18 portant réforme des centres régionaux d'investissement et création des commissions régionales unifiées d'investissement. Le représentant de la Commission de la justice, de la législation et des droits de l'Homme, Adnane Hrioua, a abordé le projet de loi relatif à l'utilisation des réseaux sociaux et le projet de loi relatif à la réforme du système d'assistance médicale. Par ailleurs, la Commission de l'intérieur, des collectivités territoriales, de l'habitat et de la politique de la ville, représentée par Chaimaa Abad, a évoqué un projet de loi visant à soutenir et à créer les petites entreprises afin de renforcer l'investissement, a fait savoir le Parlement. La Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des MRE, quant à elle, a relaté le projet de loi n° 07.21 relatif au plaidoyer de la question du Sahara marocain, en tant que première cause nationale. La clôture de cette séance a été marquée par une présentation de M. Berdai, dans laquelle il a mis en exergue l'objectif principal de ce Parlement, dont les travaux se poursuivent jusqu'au 05 août, ainsi que son importance dans la promotion de la contribution des jeunes dans la vie politique du Royaume.